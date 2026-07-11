Παλλήνη: Πυρκαγιά σε όχημα μέσα σε πάρκινγκ – Επεκτάθηκε στην πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (11/7) στην πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε όχημα που βρισκόταν σε πάρκινγκ στην Παλλήνη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε πάρκινγκ πολυκατοικίας επί της οδού Αθανασίου Διάκου στο Δήμο Παλλήνης

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Μεγάλη η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο βρίσκεται ειδικό βραχιόνοφορο- κλιμάκοφορο όχημα και ΕΚΑ καθώς η πυρκαγιά έχει επεκταθεί και στην πολυκατοικία.