Γιώργος Μαζωνάκης: «Η ευγένεια παραλίγο να με καταστρέψει – Ήρθε η ώρα να μιλήσω για όλα»

Αποφασισμένος να πάρει την κατάσταση στα χέρια του εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να τοποθετηθεί δημόσια σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στην προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Με μια αιφνιδιαστική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο γνωστός καλλιτέχνης ξεκαθάρισε ότι επιδιώκει πλέον την άμεση και αφιλτράριστη επικοινωνία με το κοινό, παρακάμπτοντας πλήρως τους παραδοσιακούς διαύλους των ΜΜΕ.

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Η αυτοκριτική για τη μέχρι τώρα στάση του

Στο σύντομο βίντεο που δημοσίευσε στην ενότητα των ιστοριών (stories), ο τραγουδιστής προχώρησε σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, κάνοντας λόγο για μια στάση ζωής που τελικά λειτούργησε εις βάρος του.

«Κυρίες και Κύριοι στη ζωή με διέκρινε μία ευγένεια, η οποία παραλίγο να με καταστρέψει. Εννοώντας ότι τα πράγματα που μου ανήκαν, περίμενα να μου δοθούν από μόνα τους και όχι να τα διεκδικήσω εγώ. Για να μην στεναχωρήσω τους άλλους, να μην τους ξεβολέψω, να πάω κόντρα στα δεδομένα τους», ανέφερε.

Νέα επικοινωνιακή στρατηγική χωρίς μεσάζοντες

Παράλληλα, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας αναφορικά με τον τρόπο που θα διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα του.

Απορρίπτοντας τα τηλεοπτικά πλατό, τις συνεντεύξεις και τις μεσολαβήσεις τρίτων, κατέστησε σαφές ότι η δική του αλήθεια θα μεταφέρεται αποκλειστικά μέσα από το διαδίκτυο.

«Έτσι λοιπόν μέσα από τον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, θα μιλήσω για όλα αυτά που δεν έχω τοποθετηθεί μέχρι τώρα, χωρίς κανένα δημοσιογράφο, χωρίς κανένα κανάλι, χωρίς καμιά εφημερίδα.

΄Έτσι όπως είναι, χωρίς φίλτρο…», κατέληξε στο μήνυμά του, προϊδεάζοντας τους ακολούθους του για νέες, αποκαλυπτικές παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον.