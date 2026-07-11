Νορβηγία – Αγγλία: Οι ενδεκάδες στην μάχη των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026

Με μία σπουδαία ευρωπαϊκή αναμέτρηση ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 με την Νορβηγία και την Αγγλία να παλεύουν για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η σπουδαία αναμέτρηση (12/07, 00:00, ΕΡΤ 1) διεξάγεται στο Μαϊάμι και περίπου μίαμιση ώρα πριν από την έναρξή της ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι Στάλε Σολμπάκεν και Τόμας Τούχελ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα της Νορβηγίας: Νίλαντ, Ρίερσον, Άγιερ, Χέγκεμ, Βολφ,, Μπεγκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σιέλντερουπ, Σόρλοθ, Χάλαντ

Η ενδεκάδα του Αγγλίας: Πίκφορντ, Κόνσα, Στόουνς, Γκέι, Ο’ Ράιλι, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Μαντουέκε, Γκόρντον, Κέιν