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Νορβηγία – Αγγλία: Οι ενδεκάδες στην μάχη των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026

Αιχμή του δόρατος για την Νορβηγία ο Χάαλαντ

Νορβηγία – Αγγλία: Οι ενδεκάδες στην μάχη των προημιτελικών του Μουντιάλ 2026
EPA
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Με μία σπουδαία ευρωπαϊκή αναμέτρηση ξεκινάει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 με την Νορβηγία και την Αγγλία να παλεύουν για μία θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η σπουδαία αναμέτρηση (12/07, 00:00, ΕΡΤ 1) διεξάγεται στο Μαϊάμι και περίπου μίαμιση ώρα πριν από την έναρξή της ανακοινώθηκαν οι ενδεκάδες που επέλεξαν οι Στάλε Σολμπάκεν και Τόμας Τούχελ.

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Η ενδεκάδα της Νορβηγίας: Νίλαντ, Ρίερσον, Άγιερ, Χέγκεμ, Βολφ,, Μπεγκ, Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Σιέλντερουπ, Σόρλοθ, Χάλαντ

Η ενδεκάδα του Αγγλίας: Πίκφορντ, Κόνσα, Στόουνς, Γκέι, Ο’ Ράιλι, Ράις, Άντερσον, Μπέλιγχαμ, Μαντουέκε, Γκόρντον, Κέιν

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