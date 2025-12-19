Stef: Οι νέες δηλώσεις μετά την καταγγελία κατά του Μαζωνάκη – «Η αλήθεια πονάει, δε λέω ψέματα»

Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η δικαστική διαμάχη που έχει συγκλονίσει τον καλλιτεχνικό κόσμο, με τον 21χρονο Στέφανο Παπαδόπουλο να περνά το κατώφλι της Ευελπίδων για την κατάθεση μήνυσης κατά του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο νεαρός τραγουδιστής, καταγγέλλοντας ασέλγεια και ανήθικες προτάσεις κατά τη διάρκεια της κοινής τους εργασίας, επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια μέσω της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Στις νέες του δηλώσεις, ο Stef κράτησε αποστάσεις από προσωπικές κόντρες, τονίζοντας πως η αλήθεια είναι λυτρωτική και πως πλέον τον λόγο έχει αποκλειστικά η Δικαιοσύνη, αδιαφορώντας για τους ισχυρισμούς της αντίπερα όχθης.

«Τον δρόμο τον έχει πάρει η δικαιοσύνη και αυτό με ενδιαφέρει. Η αλήθεια πονάει, αλλά πάντα θεραπεύει. Δεν με απασχολεί τι λέει ο κ. Μαζωνάκης και η πλευρά του, δεν έχω λόγο να πω ψέματα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Stef.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει περάσει στην αντεπίθεση, κάνοντας λόγο για μια σκοτεινή πλεκτάνη με στόχο τον εκβιασμό του.

Η πλευρά του δημοφιλούς καλλιτέχνη υποστηρίζει πως πίσω από την κίνηση του 21χρονου κρύβεται ένα καλά οργανωμένο σχέδιο, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες του νυχτερινού χώρου ως ηθικοί αυτουργοί.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες για απειλές μέσω κύκλων των φυλακών και επιστράτευση ψευδομαρτύρων, στρεφόμενος νομικά τόσο κατά του μηνυτή του όσο και κατά των τριών προσώπων που θεωρεί ενορχηστρωτές της εις βάρος του επίθεσης.