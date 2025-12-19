Γιώργος Μαζωνάκης: Εξώδικο έστειλε στον τραγουδιστή ο επιχειρηματίας που κατηγορείται για εκβίαση

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο επιχειρηματίας του νυχτερινού κέντρου όπου εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης απέστειλε εξώδικο στον καλλιτέχνη. Η πλευρά του επιχειρηματία κατηγορεί τον τραγουδιστή για αθέτηση της συμφωνίας σχετικά με τη φετινή σεζόν, διεκδικώντας παράλληλα την επιστροφή μεγάλων χρηματικών ποσών που δαπανήθηκαν για την προετοιμασία των εμφανίσεών του.

Επιπλέον, στο εξώδικο υπογραμμίζεται η ηθική και πρακτική στήριξη που παρείχαν στον καλλιτέχνη κατά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του το καλοκαίρι. Με τη νομική αυτή κίνηση, η επιχείρηση ζητά την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας και την καταβολή αποζημιώσεων, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις αναφορές περί εκβιασμού.

Αναλυτικά τι αναφέρεται στο εξώδικο

«Ο πρώτος εξ ημών διατηρεί και εκμεταλλεύεται, με την συνδρομή των δύο άλλων δηλούντων, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης στην Αθήνα πλέον των τριάντα (30) ετών, με συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία στον χώρο της νυχτερινής ψυχαγωγίας.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα έχουμε συνεργαστεί με το σύνολο σχεδόν του ελληνικού καλλιτεχνικού φάσματος, πάντοτε με επαγγελματισμό, συνέπεια και σεβασμό στις μεταξύ μας συμφωνίες, χωρίς να έχει ποτέ δημιουργηθεί αντίστοιχο ζήτημα ή προστριβή. Η δε επαγγελματική μας φήμη, αξιοπιστία και εντιμότητα αποτελούν διαχρονικά θεμελιώδη στοιχεία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτής μας της δραστηριότητας, ο πρώτος από εμάς είχε συμφωνήσει με εσάς να πραγματοποιήσετε 10 εμφανίσεις στο νυχτερινό κέντρο (…) που διατηρεί επί της (…) στην Αθήνα, αρχής γενομένης από τον Μάρτιο του 2025, με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα, έως το πέρας των δέκα εμφανίσεων.

Η υποχρέωση αυτή εκπληρώθηκε μερικώς από εσάς, καθώς δεν πραγματοποιήσατε όλες τις προσυμφωνημένες εμφανίσεις σας με δική σας αποκλειστική υπαιτιότητα και δημιουργώντας πλείστα όσα ζητήματα με την προβληματική σας συμπεριφορά τόσο σε εμάς όσο και στους συνεργάτες μας.

Παρόλα αυτά, εμείς καταβάλαμε την συμφωνημένη αμοιβή πλήρως και εμπροθέσμως, για τις εμφανίσεις που πραγματοποιήθηκαν, επιδεικνύοντας καλή πίστη και συναλλακτική ηθική. Επιπλέον είχαμε συμφωνήσει και για την χειμερινή σεζόν του 2025–2026 ότι θα εμφανιζόσασταν μαζί με άλλον τραγουδιστή κοινής αποδοχής, με τον οποίο είχαμε ήδη καταλήξει σε συμφωνία, στο ίδιο μαγαζί, δύο φορές την εβδομάδα. Μάλιστα, ενώ δεν είχαμε πρόθεση προς τούτο, προβήκαμε σε ριζικές μεταβολές και ανακαίνιση του μαγαζιού, κατόπιν δικού σας αιτήματος και με τις υποδείξεις σας, δαπανώντας αξιόσημείωτα ποσά, ενόψει της μελλοντικής μας συνεργασίας, αλλά και ως ένδειξη καλής διάθεσης για όσο το δυνατόν ομαλότερη συνεργασία. Επίσης σας καταβάλαμε ένα μεγάλο ποσό για προκαταβολή για την επικείμενη συνεργασία μας την σεζόν 2025–2026, το οποίο και μας επιστρέψατε μετά από αλλεπάλληλες και επίμονες οχλήσεις μας.

Επιπρόσθετα, από τον Φεβρουάριο 2025 που ξεκίνησε η συνεργασία μας, σας παρείχαμε εικοσιτετράωρη φύλαξη με αποκλειστικά δικές μας δαπάνες (τρία με τέσσερα άτομα), όπως και μία οικιακή βοηθό, η οποία σας παρείχε τις υπηρεσίες της καθημερινά από τον Φεβρουάριο 2025 έως και τον Σεπτέμβριο 2025, την οποία πληρώναμε εξ ολοκλήρου εμείς μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Επιπροσθέτως, σας καλύπταμε και πλείστα άλλα προσωπικά έξοδα, όπως την παραμονή σας για ορισμένα διαστήματα κατά τους θερινούς μήνες του 2025 σε διάφορα πολυτελή ξενοδοχεία όπως το (…), αλλά και κοσμήματα τα οποία ζητούσατε κι επιλέγατε εσείς κι εμείς τα αγοράζαμε κατόπιν υποδείξεώς σας από το κατάστημα (…) και από άλλα κοσμηματοπωλεία.

Όλα αυτά τα καταβάλαμε αποκλειστικά ενόψει της συμφωνηθείσας συνεργασίας μας για την χειμερινή σεζόν 2025–2026.

Κατά τη διάρκεια δε της προσωπικής σας περιπέτειας το καλοκαίρι του 2025, και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού σας στο Δρομοκαΐτειο, σας προσφέραμε, πέρα από την οικονομική, ανυπολόγιστη ηθική και ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και μία άψογη νομική εκπροσώπηση, χάριν των οποίων έλαβε αίσιο τέλος η περιπέτειά σας αυτή. Μάλιστα, σε ερώτηση του θεράποντος ιατρού ποιούς ανθρώπους έχετε δίπλα σας, εσείς απαντήσατε τον πρώτο εξ ημών και τους τότε νομικούς σας παραστάτες.

Κατόπιν όλων αυτών, αντί να προσέλθετε για την προσυμφωνημένη συνεργασία μας που θα ξεκινούσε τον Οκτώβρη – Νοέμβρη του 2025, αρχίσατε να συζητάτε και να διαπραγματεύεστε την περίοδο εκείνη με τρίτους για εμφανίσεις σας σε άλλα νυχτερινά κέντρα και συγχρόνως μας κοροϊδεύατε και βρίσκατε διαρκώς προφάσεις ώστε να αναβάλλεται και να καθυστερεί η δική μας συνεργασία. Μας δηλώσατε ότι δεν επιθυμείτε να υπάρξει δεύτερος τραγουδιστής μαζί σας, σε πλήρη αντίθεση με όσα είχαμε αρχικά συμφωνήσει.

Στο σημείο αυτό σταμάτησε οποιαδήποτε επαφή μας και πληροφορούμασταν από τρίτους και Μέσα Ενημέρωσης ότι συζητούσατε με άλλους επιχειρηματίες και άλλα μαγαζιά. Κατόπιν όλων αυτών, ο δικηγόρος μας, κύριος Γιώργος Μερκουλίδης, μέχρι τότε και δικός σας δικηγόρος, υπέβαλε την παραίτησή του από τον χειρισμό των υποθέσεών σας σε ένδειξη διαμαρτυρίας και για λόγους προσωπικής ηθικής.

Τότε εμείς σας ζητήσαμε το αυτονόητο, δηλαδή να μας επιστρέψετε τα χρήματά μας, που ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, κι εσείς, προκειμένου να αποφύγετε την καταβολή, προχωρήσατε σε καταγγελία στο τμήμα δίωξης εκβιαστών, μνημονεύοντας ότι σας παρενοχλούμε και σας ζητάμε εκβιαστικά χρήματα.

Αυτό αποτελεί τουλάχιστον ύβρη με την αρχαία έννοια του όρου, αχαριστία, παραβιάζει την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και πληροί την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Επίσης είχατε το απύθμενο θράσος στη σημερινή σας ανακοίνωση και στις δηλώσεις σας στα Μέσα Ενημέρωσης (της 18/12/2025) μέσω του πληρεξουσίου σας δικηγόρου να μας φωτογραφίσετε και να υπονοείτε ότι εμείς κρυβόμαστε πίσω από τις καταγγελίες που υπέβαλαν εναντίον σας για σεξουαλική παρενόχληση.

Επειδή ουδεμία απολύτως σχέση έχουμε με τις εις βάρος σας καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση.

Επειδή ο καταγγέλλων ήταν τραγουδιστής της επιλογής σας, χωρίς εμείς να έχουμε καμία απολύτως σχέση με αυτόν.

Επειδή η στάση που τηρήσατε απέναντί μας είναι εξόφθαλμα άδικη, απαράδεκτη και συκοφαντική για το πρόσωπό μας.

Επειδή η ως άνω περιγραφόμενη συμπεριφορά σας πληροί την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της απάτης, της υπεξαίρεσης και της συκοφαντικής δυσφήμισης.

Επειδή επιδείξατε υπέρμετρη αχαριστία, αντι-επαγγελματισμό και αθετήσατε με τον χειρότερο τρόπο τις συμφωνίες μας.

Επειδή στα πλαίσια της συμφωνηθείσας συνεργασίας μας προβήκαμε σε υπέρμετρα έξοδα που αφορούσαν άμεσα το πρόσωπό σας και για τα οποία δεν τηρήσατε τις δεσμεύσεις σας.

Επειδή έχουμε σαφές και διαπιστωμένο έννομο δικαίωμα και συμφέρον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την απαράδεκτη, συκοφαντική και αντικείμενη στη συναλλακτική ηθική συμπεριφορά σας.

Σας καλούμε

– όπως προβείτε ΑΜΕΣΑ σε δημόσια δήλωση αποκατάστασης της τιμής, της υπόληψης και της επαγγελματικής μας φήμης, με τρόπο αντίστοιχο της έκτασης και της δημοσιότητας που έλαβαν οι σε βάρος μας αναφορές και δηλώσεις σας, ως ύστατη ένδειξη ελάχιστης, έστω και την τελευταία στιγμή, αξιοπρεπούς συμπεριφοράς και ευγνωμοσύνης για όσα σας προσφέραμε,

– όπως ανακαλέσετε ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ κάθε ψευδή, δυσφημιστική και συκοφαντική αναφορά ή καταγγελία σας σε βάρος μας, είτε ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής είτε δημοσίως, καθώς και κάθε υπαινιγμό ή έμμεση αναφορά που δύναται να συνδέσει το πρόσωπό μας με πράξεις ή καταγγελίες για τις οποίες ουδεμία απολύτως σχέση έχουμε,

– όπως μας επιστρέψετε τα οφειλόμενα», αναφέρεται στο εξώδικο.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο: