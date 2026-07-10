Κωνσταντίνος Αργυρός: Στα charts του Billboard οι “Καμπάνες” – Το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ με αυτή τη διάκριση

Άλλη μια σημαντική επιτυχία γνώρισε ο Κωνσταντινός Αργυρός, καθώς το τραγούδι «Καμπάνες» έγινε το πρώτο ελληνόφωνο που κάνει ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.

Συγκεκριμένα, το «Καμπάνες» έκανε ντεμπούτο στο Billboard Top World Albums Chart, καταλαμβάνοντας τη 12η θέση, ενώ ταυτόχρονα έγινε το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στη 31η θέση.

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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τη μεριά του ανέφερε για την επιτυχία που σημείωσε: «Αυτή η στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από εμένα. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό album να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια υπερηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι. Εύχομαι αυτή να είναι μόνο η αρχή και η ελληνική μουσική να συνεχίσει να ταξιδεύει και να αγγίζει ολοένα και περισσότερο κοινό σε όλο τον κόσμο».

Παράλληλα, το «Καμπάνες» κατέκτησε το no1 στο Worldwide iTunes Chart στην Αμερική, την ημέρα της κυκλοφορίας του, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση.

Το «Καμπάνες» περιλαμβάνει ομότιτλο κομμάτι, το καινούργιο τραγούδι «Τα Νησιώτικα Παιδιά», μια παραδοσιακή εκδοχή του «Ελεύθερος» και 16 νησιώτικα τραγούδια με σύγχρονη προσέγγιση.

Τo άλμπουμ είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε διπλό βινύλιο και CD, από την Pedagon Records, το δισκογραφική εταιρεία που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records και κυκλοφορεί από την 10K Projects, μέλος της παγκόσμιας Warner Music, αποτελώντας ένα μουσικό εγχείρημα που φέρνει τον ελληνικό πολιτισμό στο διεθνές κοινό.