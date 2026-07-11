Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ;
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ελλάδα – Τουρκία: Ποια χώρα βγήκε γεωπολιτικά ενισχυμένη από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Ζητάει γρήγορη υλοποίηση συμφωνιών για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία

"Ετοιμάζω αλλαγές στις διπλωματικές προσπάθειες της Ουκρανίας"

Ζελένσκι: Ζητάει γρήγορη υλοποίηση συμφωνιών για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία
PAP
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η ουκρανική διπλωματία θα πρέπει να επικεντρώσει στο να κάνει τους συμμάχους του Κιέβου να υλοποιούν ταχύτερα τις συμφωνίες προμήθειας όπλων.

«Ετοιμάζω αλλαγές στις διπλωματικές προσπάθειες της Ουκρανίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο επίπεδο συνεργασίας με τους εταίρους μας για να εξασφαλίσουμε ότι υλοποιούνται οι συμφωνίες προμήθειας όπλων», λέει ο Ζελένσκι στο νυκτερινό του βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι συμφωνίες που συνάπτονται από ηγέτες χωρών πρέπει να εφαρμόζονται πολύ πιο γρήγορα και πλήρως», πρόσθεσε λέγοντας ότι αυτό ισχύει για τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να δοθεί στην Ουκρανία άδεια για την παραγωγή συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ