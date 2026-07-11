Άρης Μουγκοπέτρος: Συγκίνηση στη πρώτη live εμφάνιση μετά το ατύχημα – Τα δάκρυα χαράς πάνω στην σκηνή

Μία στιγμή που είχε στο μυαλό του από το προπερασμένο Πάσχα βίωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος στην πρώτη live εμφάνιση μετά το ατύχημα το βράδυ της Παρασκευής (10/7).

Ο μουσικός μετά το ατύχημα που συγκλόνισε το πανελλήνιο πριν από ενάμιση περίπου χρόνο όταν κροτίδα έσκασε στο χέρι του επέστρεψε στην πίστα. Ο Άρης Μουγκοπέτρος χρειάστηκε να κάνει μία σειρά σοβαρών επεμβάσεων και να αποκτήσει προσθετικά μέλη προκειμένου να επιστρέψει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, όμως τα κατάφερε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το βράδυ της Παρασκευής (10/07) έπαιξε κλαρίνο στο πανηγύρι του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού Αρμεναίων Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, στη Γιορτή Γουρουνοπούλας. Περίπου 3.000 άτομα γεύτηκαν παραδοσιακά εδέσματα, όπως σουβλάκια και γουρουνοπούλα και απόλαυσαν τον Άρη Μουγκοπέτρο.

Ο καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή, έπαιξε το κλαρίνο του με μαεστρία και δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυα του όταν ο κόσμος τον χειροκρότησε. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 1ο ΕΠΑΛ – Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (Πολυκλαδικά) Ηλιούπολης.

«Το κλαρίνο το πήρα στα χέρια μου 21 Μαρτίου. Περίμενα να περάσουν όλες οι επεμβάσεις. Έκανα 7 επεμβάσεις μέσα σε 11 μήνες. Πέντε στο χέρι μου και δύο στο μάτι μου. Το μάτι είναι στη θέση του. Δεν βλέπει. Βλέπει κατά 15% το δεξί μου το μάτι, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ. Γιατί με τη βοήθεια του Θεού, αλλά και τη θέληση τη δική μου έχω έρθει στο 98% στο επίπεδο που έπαιζα. Και είναι σημαντικό αυτό. Το να έχεις χάσει δύο δάχτυλα και να παίζεις το ίδιο» είχε πει πρόσφατα σε τηλεοπτική του εμφάνιση ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου.

Το να βλέπεις τώρα λάβαρο και με τη φωτογραφία σου πάλι… Έκατσα την πρώτη μέρα και έκλαιγα σαν παιδάκι μόλις το είδα. Λέω, δεν το πιστεύω. Μου φαινόταν απίστευτο», συμπλήρωσε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

«Είναι τουλάχιστον 15 ώρες που κάνω εξάσκηση. Εγώ αυτή τη στιγμή εδώ, παίζω με ένα τένοντα, γι’ αυτό δουλεύουν και τα δύο καλά. Και πρέπει να το προσέξω όσο μπορώ, γιατί φλερτάρω με την τενοντίτιδα συχνά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν το είδα σαν κούραση, δεν κουράστηκα καθόλου όσες ώρες και να παίξω. Έχω επιστρέψει, γι’ αυτό και ο τίτλος του τραγουδιού που κυκλοφορεί είναι “Comeback”. Και είναι ένα τραγούδι δυναμικό και που αγαπώ πάρα πολύ», δήλωσε ακόμα ο γνωστός μουσικός.