Μαρία Μενούνος: «Η ζωή με σταμάτησε – Όγκος στον εγκέφαλο, καρκίνος στο πάγκρεας, διαβήτης, υπογονιμότητα»

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Μαρία Μενούνος το βράδυ της Παρασκευής, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους τις μεγάλες δοκιμασίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια.

Η δημοφιλής ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της και με την παρουσίαση της Eurovision στην Αθήνα, αναφέρθηκε εκτενώς στις σοβαρές περιπέτειες της υγείας της και στον τρόπο με τον οποίο αυτές επαναπροσδιόρισαν τη φιλοσοφία της για τη ζωή.

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Συνοδεύοντας την ανάρτησή της με σχετικό υλικό, η Μαρία Μενούνος περιέγραψε πώς οι συνεχείς ιατρικές προκλήσεις την ανάγκασαν να «φρενάρει» τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς της.

«Η ζωή με σταμάτησε. Ένας όγκος στον εγκέφαλο, καρκίνος στο πάγκρεας, διαβήτης, υπογονιμότητα και τόσα ακόμη. Ξαφνικά δεν με απασχολούσε πια ποια ήθελα να γίνω, προσπαθούσα απλώς να θεραπευτώ», έγραψε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η διαδικασία της ίασης την ώθησε να στρέψει το βλέμμα της στο παρελθόν, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα κόκκινα χαλιά.

Η επιστροφή στις ρίζες και η εσωτερική αναζήτηση

Στο μακροσκελές μήνυμά της, η παρουσιάστρια περιγράφει τη νοσταλγική της αναδρομή στα παιδικά της χρόνια, τότε που τα όνειρά της ήταν απλά και η ίδια παρέμενε συνδεδεμένη με τις αυθεντικές της αγάπες, όπως η ζωγραφική, το τραγούδι και ο χορός.

Κοιτάζοντας παλιές φωτογραφίες, συνειδητοποίησε ότι ο πραγματικός της εαυτός δεν χάθηκε ποτέ, αλλά απλώς επισκιάστηκε από τον «θόρυβο» της δημοσιότητας και της καθημερινότητας.

Κλείνοντας τον στοχασμό της, η Μαρία Μενούνος έστειλε ένα πανανθρώπινο μήνυμα για την αυτογνωσία και την εσωτερική ισορροπία.

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«Συχνά αναλωνόμαστε στο να γίνουμε «κάτι περισσότερο», με αποτέλεσμα να απομακρυνόμαστε από την αληθινή μας φύση», ανέφερε.

«Η ίαση δεν αποτελεί μια διαδικασία μεταμόρφωσης σε κάποιον άλλον. Αντίθετα, είναι η επιστροφή στην αγνή εκδοχή του εαυτού μας, προτού δεχθεί τις πιέσεις και τις προσδοκίες του κοινωνικού περίγυρου», συμπλήρωσε.