Κατερίνα Καραβάτου – Χρήστος Φερεντίνος: Διασκέδασαν μαζί σε πανηγύρι στα Ιωάννινα πριν το νέο τους τηλεοπτικό ξεκίνημα

Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος λίγο πριν ξεκινήσει η νέα τηλεοπτική σεζόν, βρέθηκαν στα Ιωάννινα. Το νέο τηλεοπτικό δίδυμο της ΕΡΤ μάλιστα διασκέδασε σε γνωστό πανηγύρι της περιοχής που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Πηγή φωτογραφίας: Instagram/katerinakaravatou

Πηγή φωτογραφίας: Instagram/katerinakaravatou

Το πρώτο διαφημιστικό σποτ της εκπομπής «Στούντιο 4» βρίσκεται ήδη στον «αέρα» με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη συνεργασία του τηλεοπτικού διδύμου.

Στο ολιγόλεπτο teaser, οι δύο παρουσιαστές εμφανίζονται σε χώρο μουσείου, να παρατηρούν και να σχολιάζουν διάφορα εκθέματα τέχνης, προϊδεάζοντας το κοινό για το ύφος του μαγκαζίνο.

Παρά την αλλαγή των παρουσιαστών, το «Στούντιο 4» διατηρεί τον τίτλο του και τον βασικό του πυρήνα. Θα παραμείνει μια ζωντανή, καθημερινή εκπομπή που εστιάζει:

Στις μεγάλες συνεντεύξεις,

Στα θέματα επικαιρότητας και κοινωνικού ενδιαφέροντος,

Στον πολιτισμό και τις τέχνες.

Το μεγάλο στοίχημα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου θα ενσωματώσουν το προσωπικό τους στυλ και τη δική τους χημεία, ανανεώνοντας ένα ήδη αναγνωρίσιμο και επιτυχημένο τηλεοπτικό προϊόν.

Την αρχισυνταξία της εκπομπής αναλαμβάνει η Ειρήνη Αρβανίτη, ενώ τη δημοσιογραφική ομάδα στελεχώνουν έμπειροι επαγγελματίες, ανάμεσα στους οποίους και ο Γιάννης Κορδώνης, ο οποίος αναμένεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στο νέο σχήμα.

Αν όλα εξελιχθούν βάσει του προγραμματισμού της κρατικής τηλεόρασης, το ανανεωμένο «Στούντιο 4» θα κάνει επίσημη πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.