Καρβέλας – Βίσση: Δημοσίευμα για οικονομική διαφορά έως 300.000 ευρώ – Η απάντηση του δικηγόρου της

Οικονομική διαφορά μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση περιγράφει ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας στο Πρώτο Θέμα, αναφέροντας ότι ο συνθέτης ζητά ποσό μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές αναζητούν εξωδικαστική λύση.

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Τι επιβεβαιώνει και τι διαψεύδει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επιβεβαίωσε στο μέσο ότι υπάρχει συζήτηση για οικονομικά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές και ο διάλογος διεξάγεται καλόπιστα.

Παράλληλα, διέψευσε ότι ο Καρβέλας έστειλε εξώδικο απαγορεύοντας στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Διέψευσε επίσης τις πληροφορίες περί επεισοδίου στο καμαρίνι της κατά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.