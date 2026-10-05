Καρβέλας – Βίσση: Δημοσίευμα για οικονομική διαφορά έως 300.000 ευρώ – Η απάντηση του δικηγόρου της
Τι αναφέρει το ρεπορτάζ του Διονύση Θανάσουλα στο Πρώτο Θέμα και ποιες πληροφορίες διαψεύδει ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
Οικονομική διαφορά μεταξύ του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση περιγράφει ο δημοσιογράφος Διονύσης Θανάσουλας στο Πρώτο Θέμα, αναφέροντας ότι ο συνθέτης ζητά ποσό μεταξύ 200.000 και 300.000 ευρώ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο πλευρές αναζητούν εξωδικαστική λύση.
Τι επιβεβαιώνει και τι διαψεύδει ο δικηγόρος της
Ο δικηγόρος της τραγουδίστριας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, επιβεβαίωσε στο μέσο ότι υπάρχει συζήτηση για οικονομικά ζητήματα, επισημαίνοντας ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές και ο διάλογος διεξάγεται καλόπιστα.
Παράλληλα, διέψευσε ότι ο Καρβέλας έστειλε εξώδικο απαγορεύοντας στη Βίσση να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Διέψευσε επίσης τις πληροφορίες περί επεισοδίου στο καμαρίνι της κατά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ.
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