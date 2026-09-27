Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;

Η τραγωδία στην Πλάκα, με έξι ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Λυσικράτους, επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στα παλαιά ακίνητα.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν υπό διερεύνηση και οποιαδήποτε σύνδεσή της με βλάβη ή πλημμελή συντήρηση της εγκατάστασης φυσικού αερίου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από το πόρισμα των αρμόδιων πραγματογνωμόνων.

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Οι Αρχές αναζητούν στα συντρίμμια τις απαντήσεις για την τραγωδία, εξετάζοντας τις σωληνώσεις, την κατάσταση της εγκατάστασης και το ενδεχόμενο διαρροής.

Παράλληλα, μία μαρτυρία για τεχνικό που έψαχνε πιθανή διαρροή αερίου στην ευρύτερη περιοχή, περίπου έναν μήνα πριν από την έκρηξη, δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα, χωρίς να έχει αποδειχθεί σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Η συζήτηση που ανοίγει πλέον είναι ευρύτερη: Πρέπει να θεσπιστούν υποχρεωτικοί και τακτικοί έλεγχοι των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;

ΝΑΙ – Η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές

Οι εγκαταστάσεις φθείρονται με την πάροδο του χρόνου

Οι σωληνώσεις, οι συνδέσεις και οι συσκευές φυσικού αερίου δεν παραμένουν αναλλοίωτες για πάντα. Η παλαιότητα, η υγρασία, η διάβρωση, οι εργασίες μέσα στο κτίριο και πιθανές μη πιστοποιημένες παρεμβάσεις μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια μιας εγκατάστασης.

Ένας έλεγχος που πραγματοποιήθηκε κατά την αρχική κατασκευή του δικτύου δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η εγκατάσταση παραμένει εξίσου ασφαλής έπειτα από 20 ή 30 χρόνια.

Οι υποστηρικτές του μέτρου θεωρούν ότι ο περιοδικός έλεγχος από αδειοδοτημένους τεχνικούς θα μπορούσε να εντοπίζει εγκαίρως διαρροές, φθορές και επικίνδυνες μετατροπές.

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Ενιαίο πλαίσιο αντί για αποσπασματικούς ελέγχους

Η καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος θα μπορούσε να προσδιορίζει:

-Κάθε πόσα χρόνια πρέπει να ελέγχεται μία εγκατάσταση

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-Ποιος έχει την ευθύνη για την πραγματοποίηση του ελέγχου

-Ποιοι πιστοποιημένοι επαγγελματίες μπορούν να τον διενεργούν

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-Ποια σημεία της εγκατάστασης πρέπει να εξετάζονται

-Πώς θα καταγράφονται οι έλεγχοι και οι εργασίες συντήρησης

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-Τι θα συμβαίνει όταν εντοπίζεται σοβαρός κίνδυνος

Ένα ψηφιακό μητρώο συντήρησης θα μπορούσε, επίσης, να ακολουθεί κάθε ακίνητο και να ενημερώνει τον νέο ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή για την πραγματική κατάσταση της εγκατάστασης.

Το κόστος της πρόληψης είναι μικρότερο από το κόστος μιας τραγωδίας

Ένα σοβαρό περιστατικό μπορεί να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζωών, τραυματισμούς, καταστροφές σε γειτονικά κτίρια και τεράστιο οικονομικό κόστος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κόστος ενός περιοδικού ελέγχου θεωρείται περιορισμένο σε σύγκριση με τις πιθανές συνέπειες μιας διαρροής ή έκρηξης.

Η εφαρμογή του μέτρου θα μπορούσε να συνοδευτεί από επιδότηση για ευάλωτα νοικοκυριά, πολυκατοικίες με οικονομικές δυσκολίες και διατηρητέα κτίρια.

ΟΧΙ – Ένα οριζόντιο μέτρο μπορεί να μετατραπεί σε ακόμη ένα χαράτσι

Πρόσθετο κόστος για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Οι αντίθετες απόψεις εστιάζουν κυρίως στο οικονομικό κόστος. Χιλιάδες ιδιοκτήτες παλαιών ακινήτων αντιμετωπίζουν ήδη υψηλές δαπάνες συντήρησης, ενεργειακής αναβάθμισης και συμμόρφωσης με πολεοδομικούς κανόνες.

Ένας ακόμη υποχρεωτικός έλεγχος θα μπορούσε να μετατραπεί σε επαναλαμβανόμενη οικονομική επιβάρυνση, ιδιαίτερα εάν δεν συνοδεύεται από κρατική χρηματοδότηση ή συγκεκριμένα ανώτατα όρια χρέωσης.

Το κόστος ενδέχεται τελικά να μετακυλιστεί στους ενοικιαστές μέσω αυξημένων μισθωμάτων.

Δεν έχουν όλα τα παλαιά κτίρια τις ίδιες ανάγκες

Η ηλικία του κτιρίου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η εγκατάσταση φυσικού αερίου είναι εξίσου παλαιά.

Σε αρκετές περιπτώσεις, το δίκτυο μπορεί να έχει τοποθετηθεί ή ανακαινιστεί πολύ αργότερα από την κατασκευή του ακινήτου. Ένα κτίριο ηλικίας 70 ετών μπορεί να διαθέτει σύγχρονη εγκατάσταση, ενώ ένα νεότερο ακίνητο μπορεί να έχει υποστεί μη πιστοποιημένες παρεμβάσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι επικριτές ενός οριζόντιου μέτρου υποστηρίζουν ότι τα κριτήρια θα πρέπει να αφορούν την ηλικία και το ιστορικό της ίδιας της εγκατάστασης και όχι αποκλειστικά του κτιρίου.

Κίνδυνος γραφειοκρατίας χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα

Η υποχρεωτικότητα δεν εξασφαλίζει από μόνη της την ασφάλεια. Χωρίς αποτελεσματική εποπτεία, επαρκείς πιστοποιημένους τεχνικούς και αυστηρό έλεγχο των πιστοποιητικών, το μέτρο μπορεί να καταλήξει σε μία τυπική διαδικασία έκδοσης εγγράφων.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να δημιουργηθούν καθυστερήσεις, υψηλές χρεώσεις και μία νέα αγορά υποχρεωτικών πιστοποιητικών χωρίς ουσιαστικό τεχνικό έλεγχο.

Οι αντίθετες απόψεις προκρίνουν στοχευμένους ελέγχους σε εγκαταστάσεις συγκεκριμένης ηλικίας, σε κτίρια με εμφανείς φθορές και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν καταγγελίες για οσμή ή διαρροή αερίου.

Το κρίσιμο ερώτημα της εφαρμογής

Η πραγματική διαφωνία δεν αφορά την ανάγκη ασφάλειας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί αποτελεσματικά και δίκαια.

Ένα πιθανό σύστημα υποχρεωτικών ελέγχων θα έπρεπε να συνοδεύεται από:

-Σαφή ορισμό του τι θεωρείται «παλαιά εγκατάσταση»

-Συγκεκριμένη περιοδικότητα των ελέγχων

-Ενιαίες και ελεγχόμενες χρεώσεις

-Οικονομική ενίσχυση για ευάλωτους πολίτες

-Ψηφιακή καταγραφή των πιστοποιητικών

-Αυστηρές κυρώσεις για πλαστά ή εικονικά πιστοποιητικά

-Άμεση διακοπή της παροχής όταν διαπιστώνεται σοβαρός κίνδυνος

Η τραγωδία στην Πλάκα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή βιαστικών συμπερασμάτων πριν ολοκληρωθεί η έρευνα. Μπορεί, όμως, να αποτελέσει αφορμή για μία ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την πρόληψη και την ασφάλεια του γηρασμένου κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι η Πυροσβεστική έχει αναφέρει πως δεν είχε δεχθεί καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη, ενώ το οριστικό αίτιο θα προκύψει από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.

ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ;

Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;

➟ ΝΑΙ – Η πρόληψη και η προστασία της ανθρώπινης ζωής πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα

➟ ΟΧΙ – Ένα οριζόντιο μέτρο θα δημιουργήσει πρόσθετο κόστος και γραφειοκρατία