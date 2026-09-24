Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στα Ιωάννινα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, έπειτα από την εκδήλωση φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 16:20, με ισχυρές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(Emergency Alert)

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο του εργοστασίου, με στόχο να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή για την έκταση των ζημιών που έχει προκαλέσει η φωτιά.

Συνδρομή του Δήμου Ιωαννίνων με υδροφόρες

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Ιωαννίνων, ο οποίος συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η παρουσία εύφλεκτων υλικών σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οχημάτων καθιστά το έργο της κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητικό, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσης της φωτιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η έρευνα θα αρχίσει μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες στον χώρο και ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης.