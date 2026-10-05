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ΕΛΛΑΔΑ

«Blue Carrier 2»: Στην Ελευσίνα μεταφέρεται την Τρίτη – Εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά

Το πλοίο παραμένει ανοικτά της Τήνου, με τρία ρυμουλκά και ένα ναυαγοσωστικό στο σημείο. Η φωτιά έχει κατασβεστεί πλήρως, σύμφωνα με την ομάδα διάσωσης.

«Blue Carrier 2»: Στην Ελευσίνα μεταφέρεται την Τρίτη – Εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά
Πέντε ρυμουλκά συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο «BLUE CARRIER 2».
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Στα ναυπηγεία της ONEX στην Ελευσίνα αναμένεται να μεταφερθεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Blue Carrier 2», μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο πλοίο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με στελέχη της ομάδας διάσωσης, η πυρκαγιά έχει πλέον κατασβεστεί πλήρως, ενώ δεν έχουν εντοπιστεί νέες εστίες.

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Εκτεταμένες ζημιές σε καταστρώματα και οχήματα

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα δύο ανώτερα καταστρώματα, καθώς και στα οχήματα που βρίσκονταν σε αυτά. Τα αίτια εκδήλωσής της παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Το «Blue Carrier 2» παραμένει ανοικτά της Τήνου, απέναντι από την περιοχή Κιόνια, εν αναμονή της μεταφοράς του στην Ελευσίνα.

Στο σημείο βρίσκονται τρία ρυμουλκά και το ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος».

Στο πλοίο επέβαιναν 29 άτομα

Όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού.

Στα γκαράζ του βρίσκονταν συνολικά 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

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