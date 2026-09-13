Ιωάννινα: Φωτιά σε δασική έκταση στην Κάτω Λίππα – Στη μάχη 21 πυροσβέστες

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Λίππα Ιωαννίνων, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:30, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης.

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Επιχειρούν δύο ομάδες της 5ης ΕΜΟΔΕ

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει και ο Δήμος Δωδώνης, ο οποίος κινητοποίησε υδροφόρες.

Είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα

Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στην ευρύτερη περιοχή είχε προηγηθεί κεραυνική δραστηριότητα.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα το αίτιο εκδήλωσης της πυρκαγιάς.