Φωτιά σε εργαστήριο αλουμινίου στο Πέραμα Ιωαννίνων – Δεν κινδυνεύουν γειτονικά κτίρια

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου στην Πυροσβεστική, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εργαστήριο αλουμινίου στο Πέραμα Ιωαννίνων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:40.

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Περιορίστηκε μέσα στο κτίριο η φωτιά

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο εσωτερικό του εργαστηρίου, ενώ, σύμφωνα με την ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί σε γειτονικά κτίρια.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ιωαννίνων.

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