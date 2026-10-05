Τούνελ Ποσειδώνος: Αντιδρούν οι δήμαρχοι Αλίμου και Γλυφάδας στο δημόσιο κόστος λειτουργίας

Την αντίθεσή τους στην ανάληψη του κόστους λειτουργίας του νέου τούνελ στην Ποσειδώνος από το Δημόσιο εκφράζουν με κοινή ανακοίνωση οι δήμαρχοι Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, και Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου. Παράλληλα, αμφισβητούν ότι η υπογειοποίηση θα αντιμετωπίσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην περιοχή του Ελληνικού.

Οι δύο δήμαρχοι επικαλούνται δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή», με τίτλο «Το Δημόσιο θα “πληρώνει” το τούνελ στο Ελληνικό», και θέτουν συγκεκριμένους όρους για την παραλαβή και τη λειτουργία του έργου.

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«Τα ίδια σημεία συμφόρησης στην αρχή και στο τέλος»

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, η υπογειοποίηση δεν θα εξαλείψει τα σημεία όπου καταγράφεται κυκλοφοριακή συμφόρηση.

«Ο ισχυρισμός ότι η υπογειοποίηση θα λύσει το κυκλοφοριακό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, για τον απλούστατο λόγο ότι η αρχή και το τέλος του τούνελ θα έχουν ακριβώς τα ίδια σημεία συμφόρησης», υποστηρίζουν.

Εκφράζουν, μάλιστα, την ανησυχία ότι η καθημερινότητα των κατοίκων της νότιας Αττικής κινδυνεύει να γίνει δυσκολότερη, ενώ θέτουν το ερώτημα: «Γιατί εφαρμόζεται η λογική “τα κέρδη ιδιωτικά, τα έξοδα δημόσια”;»

Ζητούν να πληρώνουν οι επενδυτές τη λειτουργία

Η πρώτη θέση των δύο δημάρχων είναι ότι η Πολιτεία δεν πρέπει να παραλάβει το τούνελ εάν οι επενδυτές δεν αναλάβουν το κόστος λειτουργίας του.

«Προτιμούμε να υφιστάμεθα τον κυκλοφοριακό φόρτο κάτω από ανοιχτό ουρανό, παρά μέσα σε ένα δαπανηρό υπόγειο τούνελ, που θα πληρώνουμε από την τσέπη μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ο όρος για τον παλιό δρόμο και την Αθηναϊκή Ριβιέρα

Εφόσον τελικά η Πολιτεία αναλάβει τη δαπάνη λειτουργίας, την οποία οι δήμαρχοι τοποθετούν πάνω από 2 εκατ. ευρώ ετησίως, ζητούν η έκταση του παλιού δρόμου να αποδοθεί υποχρεωτικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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Προτείνουν να αξιοποιηθεί για τον πεζόδρομο και τον ποδηλατόδρομο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, που, όπως σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, παρακάμπτουν σήμερα την περιοχή εξαιτίας της επένδυσης.