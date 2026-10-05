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Ηρακλής: Επιστροφή στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Λεβαδειακό – Οι τιμές των εισιτηρίων

Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι υποδέχεται τον Λεβαδειακό την Κυριακή στις 17:00. Αναλυτικά οι τιμές ανά θύρα, τα παιδικά εισιτήρια και το ωράριο διάθεσης.

Ηρακλής: Επιστροφή στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Λεβαδειακό – Οι τιμές των εισιτηρίων
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στο Καυτανζόγλειο επιστρέφει ο Ηρακλής, υποδεχόμενος τον Λεβαδειακό την Κυριακή στις 17:00, για την 6η αγωνιστική της Super League. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων.

Πρόκειται για το πρώτο φετινό παιχνίδι της ομάδας του Βάλτερ Ματσάρι στη φυσική της έδρα, καθώς μέχρι τώρα είχε χρησιμοποιήσει το Πανθεσσαλικό Στάδιο και το Δημοτικό Στάδιο Σερρών.

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Οι τιμές των εισιτηρίων

Οι τιμές ανά θύρα διαμορφώνονται ως εξής:

ΘύρεςΚανονικό εισιτήριοΠαιδικό εισιτήριο
7–1030 ευρώ15 ευρώ
12–1540 ευρώ20 ευρώ
3–650 ευρώ25 ευρώ
VIP150 ευρώ

Τα παιδικά εισιτήρια αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2015 και μετά.

Πού και πότε διατίθενται

Η διάθεση πραγματοποιείται καθημερινά από τα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Την ημέρα του αγώνα, τα εκδοτήρια του Καυτανζογλείου θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ηρακλής.

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