Ηρακλής: Επιστροφή στο Καυτανζόγλειο απέναντι στον Λεβαδειακό – Οι τιμές των εισιτηρίων

Στο Καυτανζόγλειο επιστρέφει ο Ηρακλής, υποδεχόμενος τον Λεβαδειακό την Κυριακή στις 17:00, για την 6η αγωνιστική της Super League. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε τις τιμές και τον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων.

Πρόκειται για το πρώτο φετινό παιχνίδι της ομάδας του Βάλτερ Ματσάρι στη φυσική της έδρα, καθώς μέχρι τώρα είχε χρησιμοποιήσει το Πανθεσσαλικό Στάδιο και το Δημοτικό Στάδιο Σερρών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές των εισιτηρίων

Οι τιμές ανά θύρα διαμορφώνονται ως εξής: Θύρες Κανονικό εισιτήριο Παιδικό εισιτήριο 7–10 30 ευρώ 15 ευρώ 12–15 40 ευρώ 20 ευρώ 3–6 50 ευρώ 25 ευρώ VIP 150 ευρώ —

Τα παιδικά εισιτήρια αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2015 και μετά.

Πού και πότε διατίθενται

Η διάθεση πραγματοποιείται καθημερινά από τα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Την ημέρα του αγώνα, τα εκδοτήρια του Καυτανζογλείου θα λειτουργούν από τις 10:00 μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Ηρακλής.