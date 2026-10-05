Γιώργος Πατούλης: Η πρώτη δήλωση μετά την αποκάλυψη της δεύτερης εγκυμοσύνης της Νάνσυς Κοιλού – “Όλα καλά πάνε”

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοιλού περνούν ένα από τα πιο όμορφα χρονικά διαστήματα της ζωής τους, καθώς θα γίνουν γονείς ξανά. Το ζευγάρι ετοιμάζεται να μεγαλώσει κι άλλο την οικογένειά του, ενώ υπενθυμίζεται ότι το πρώτο παιδί τους ήρθε στην ζωή τον Φεβρουάριου του 2025.

Ο Γιώργος Πατούλης μιλώντας στην κάμερα της «Super Κατερίνα» και τον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Σκιντζή το πρωί της Κυριακής (4/10), αποκάλυψε πως βρίσκεται σε εξέλιξη ο εσωτερικός έλεγχος που έχει διαταχθεί για την υπόθεση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι σύντομα θα υπάρξουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις. “Έχουμε δώσει εντολή για εσωτερικό έλεγχο. Νομίζω ότι όλα διευκρινίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Παράλληλα, ο Γιώργος Πατούλης ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, και για την εγκυμοσύνη της συζύγου του. Χαμογελαστός, επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση, δηλώνοντας πως όλα εξελίσσονται ομαλά: “Όλα καλά, δόξα σοι ο Θεός. Θα τα πούμε και εν ευθέτω χρόνω. Όλα καλά πάνε”.