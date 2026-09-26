«Υγειονομική Μέριμνα για Όλους από τις Ένοπλες Δυνάμεις» στα Ιωάννινα και στις Νήσους Αγαθονήσι και Λειψούς

Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 ολοκληρώθηκε η 4η προγραμματισμένη αποστολή για το έτος 2026, του Κινητού Υγειονομικού Κλιμακίου της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ, σε ακριτικές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και νησιά του Αιγαίου.

Η αποστολή, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Υγειονομική Μέριμνα για Όλους από τις Ένοπλες Δυνάμεις», ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και περιελάμβανε δυο υγειονομικές ομάδες οι οποίες εξέτασαν ασθενείς σε ακριτικά χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και στις νήσους Αγαθονήσι και Λειψούς.

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Η δράση υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή υγειονομικών ειδικοτήτων Ρευματολόγου, ΩΡΛ, Οδοντιάτρου, Ψυχολόγου και στρατιωτικού νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με μέριμνα των κατά τόπους οικείων στρατιωτικών Σχηματισμών και Μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού και εξέτασαν συνολικά 77 κατοίκους των ανωτέρω περιοχών.