Ανδρέας Μικρούτσικος για Γονίδη – Κασιδιάρη: “Αυτός γλεντοκοπάει και ο Φύσσας βρίσκεται στο χώμα”

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος το πρωί της Δευτέρας (5/10) σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την αναφορά του Σταμάτη Γονίδη στον Ηλία Κασιδιάρη, με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση του τραγουδιστή επάνω στην πίστα. Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής στάθηκε στη χρήση της λέξης “φίλος” από τον Σταμάτη Γονίδη για τον Ηλία Κασιδιάρη, εκφράζοντας ανοιχτά τη διαφωνία του με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η συγκεκριμένη αναφορά και η δημόσια υποδοχή του.

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“Θέλω να φύγω λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία και να έρθω σε ένα ανεπίτρεπτο γεγονός. Μιλάμε για τον Ηλία Κασιδιάρη, αυτός ο νεοναζί φασίστας, αυτός ο εκ των δύο, υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από τα τερτίπια των νόμων κατάφερε και αποφυλακίστηκε. Έτσι είναι το νομικό μας σύστημα. Δεν φταίει αυτός. Φταίμε όλοι εμείς που έχουμε τέτοιους νόμους, τέτοιους κανόνες και είμαστε αυστηροί όταν τους βολεύει και όταν δεν τους βολεύει, κάνουν τα στραβά μάτια”, είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

“Πήγε στο μαγαζί του Σταμάτη Γονίδη. Δεν τον είχαν δει στην αρχή. Δυο τρεις πήγανε δίπλα του, δύο τρία άμυαλα παιδάκια και έβγαλαν selfie πριν ο Γονίδης βγει και δηλώσει ότι σήμερα παρευρίσκεται εδώ ο φίλος μου ο Κασιδιάρης. Φίλο τον ανέβαζε, φίλο τον κατέβαζε και τότε ακούστηκαν περισσότερα χειροκροτήματα. Το θεωρώ ανεπίτρεπτο. Το θεωρώ ανεπίτρεπτο, όχι για τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης είναι δεδομένος φασίστας”, συμπλήρωσε στη συνέχεια ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

“Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξυλοκοπεί στην τηλεόραση βουλευτίνες. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όπου βρει στους δρόμους, αυτός και οι ομάδες του, χτυπάνε μετανάστες, χτυπάει συνδικαλιστές στο Πέραμα, φτύνει δημοσιογράφους, κλωτσάει δημοσιογράφους και γενικά σκοτώνουν τον Παύλο Φύσσα οι ομάδες του και πάει λέγοντας. Δεν θα κάτσω να επιχειρηματολογήσω γι’ αυτόν. Αυτός τη δουλειά του κάνει. Με μπράβο τον υποδέχτηκαν, με μπράβο πήγε στον Γονίδη. Εσύ βρε Γονίδη, εσύ. Θα μου πεις τι να κάνει; Να τον αποκαλείς φίλο και να χαίρεσαι που ‘ρθε; Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο τύπο να γλεντοκοπάει και ο Παύλος Φύσσας να βρίσκεται στο χώμα”, είπε κλείνοντας ο Ανδρέας Μικρούτσικος.