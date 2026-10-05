Γενέθλια ΝΔ: Καραμανλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης εκτός – Πού ήταν ο Δένδιας
Καραμανλής, Σαμαράς και Μεϊμαράκης απουσίασαν από την επέτειο των 52 χρόνων. Οι εξηγήσεις για τις απουσίες και η υπηρεσιακή υποχρέωση του Νίκου Δένδια.
Στις οθόνες εμφανίστηκαν, στον χώρο της εκδήλωσης όχι. Ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης απουσίασαν από τη γιορτή για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ.
Η ψηφιακή αναδρομή περιλάμβανε όλους τους διατελέσαντες προέδρους, ακόμη και τον διαγραμμένο Αντώνη Σαμαρά. Η ιστορική παρουσία τους στην παράταξη αποτυπώθηκε στις οθόνες, παρά τη φυσική απουσία τους.
Ο Καραμανλής στην Ξάνθη, ο Μεϊμαράκης στο Ευρωκοινοβούλιο
Σύμφωνα με το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού, ο Κώστας Καραμανλής βρισκόταν στην Ξάνθη, για την καθιερωμένη μηνιαία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΕ. Ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης είχε υποχρεώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο Παύλος Μαρινάκης είχε ήδη διαχωρίσει τις περιπτώσεις, λέγοντας «ας μην βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι όλες τις περιπτώσεις» και επικαλούμενος τις ευρωκοινοβουλευτικές υποχρεώσεις του Μεϊμαράκη. Για τον Καραμανλή σημείωσε ότι ο ίδιος επιλέγει πού θα παρευρεθεί.
Ο Δένδιας είχε υπηρεσιακό πρόγραμμα
Απών ήταν και ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε στη Βενετία στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου, ADRION. Η παρουσία του εκεί επιβεβαιώνεται από την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η παραπολιτική εικόνα έχει ενδιαφέρον: τρεις πρώην αρχηγοί εκτός της επετειακής συγκέντρωσης. Η απουσία, όμως, δεν αποτελεί από μόνη της κοινή πολιτική δήλωση, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν διαφορετικές εξηγήσεις και συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
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