Καραβάτου – Φερεντίνος: Στον αέρα το πρώτο teaser για το νέο «Στούντιο 4»

Μια νέα εποχή ξεκινά για την επιτυχημένη απογευματινή ζώνη της ΕΡΤ, καθώς ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου ανήκουν και επίσημα στο δυναμικό της δημόσιας τηλεόρασης.

Μάλιστα, το πρώτο διαφημιστικό σποτ της εκπομπής «Στούντιο 4» βρίσκεται ήδη στον «αέρα», δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη συνεργασία του τηλεοπτικού διδύμου.

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Στο ολιγόλεπτο teaser, οι δύο παρουσιαστές εμφανίζονται σε χώρο μουσείου, να παρατηρούν και να σχολιάζουν διάφορα εκθέματα τέχνης, προϊδεάζοντας το κοινό για το ύφος του μαγκαζίνο.

Παρά την αλλαγή των παρουσιαστών, το «Στούντιο 4» διατηρεί τον τίτλο του και τον βασικό του πυρήνα. Θα παραμείνει μια ζωντανή, καθημερινή εκπομπή που εστιάζει:

Στις μεγάλες συνεντεύξεις,

Στα θέματα επικαιρότητας και κοινωνικού ενδιαφέροντος,

Στον πολιτισμό και τις τέχνες.

Το μεγάλο στοίχημα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου θα ενσωματώσουν το προσωπικό τους στυλ και τη δική τους χημεία, ανανεώνοντας ένα ήδη αναγνωρίσιμο και επιτυχημένο τηλεοπτικό προϊόν.

Την αρχισυνταξία της εκπομπής αναλαμβάνει η Ειρήνη Αρβανίτη, ενώ τη δημοσιογραφική ομάδα στελεχώνουν έμπειροι επαγγελματίες, ανάμεσα στους οποίους και ο Γιάννης Κορδώνης, ο οποίος αναμένεται να έχει αναβαθμισμένο ρόλο στο νέο σχήμα.

Αν όλα εξελιχθούν βάσει του προγραμματισμού της κρατικής τηλεόρασης, το ανανεωμένο «Στούντιο 4» θα κάνει επίσημη πρεμιέρα τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.