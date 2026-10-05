Δημήτρης Κόκοτας: Η αποκάλυψη της αδελφής του για το διαφορετικό μνημόσυνο από τη σύζυγό του

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή με την αδελφή του, Έλλη, να μιλά για την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή και να αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες για το μνημόσυνό του. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Οικονόμου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο διαφορετικό μνημόσυνο που τέλεσε η ίδια, σε σχέση με εκείνο που πραγματοποίησε η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα, εξηγώντας τον λόγο πίσω από την επιλογή της.

“Θα έδινα και τη ζωή μου για τον Δημήτρη, τον λάτρευα, ήταν ο καλύτερος αδελφός που θα μπορούσα να έχω. Έμαθα για τον θάνατο του αδελφού μου με μήνυμα στο κινητό. Μου ήρθε ένα μήνυμα που έγραφε: “Λυπούμαστε για την απώλειά σας, ο Δημήτρης έφυγε”. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου”, αποκάλυψε αρχικά η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα.

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“Ζήτησα τη βοήθεια του ειδικού. Μέσα σε πέντε χρόνια έχασα την μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον αδελφό μου. Προσπαθώ να ισορροπήσω.Από την ώρα που αρρώστησε ο Δημήτρης το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ο αδελφός μου και μετά η γυναίκα του. Σκεφτόμουν πόσο υπέφεραν, αλλά τόσο υπέφερα και εγώ. Η Κατερίνα ήταν η επιλογή του, η γυναίκα που επέλεξε για να κάνει την οικογένειά του. Το τι μπορεί να έχω εγώ με την Κατερίνα είναι καθαρό προσωπικό και δεν αφορά κανέναν”, τόνισε η Έλλη Κόκοτα.

“Εγώ μπορεί να επιθυμούσα ο Δημήτρης να ταφεί δίπλα στον πατέρα μας, όμως, η τελική απόφαση ήταν της συζύγου του. Δεν θα μπορούσα να φέρω αντίρρηση σε κάτι που επέλεξε η γυναίκα του, σεβάστηκα την επιθυμία της. Εγώ έκανα το μνημόσυνο στην Κηφισιά γιατί αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Σε αυτή την εκκλησία, ο πατέρας μου και ο αδελφός μου με είχαν φέρει νύφη, εδώ βάφτισε ο Δημήτρης την κόρη του και γενικά εδώ έχουμε ζήσει”, κατέληξε η Έλλη Κόκοτα.