Κατερίνα Καραβάτου: Έβαψε πασχαλινά αυγά με τα παιδιά της και θυμήθηκε τη μητέρα της

Η παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου τήρησε το έθιμο με το βάψιμο των πασχαλινών αυγών και μπήκε στην κουζίνα με τα παιδιά της Αέλια και Αρίωνα και έβαψαν τα πιο ιδιαίτερα πασχαλινά αβγά.

Με τους διαδικτυακούς της φίλους μοιράστηκε η Κατερίνα Καραβάτου τα βαμμένα αυγά και έγραψε κάποιες σκέψεις της.

Θυμήθηκε, μάλιστα, τα παιδικά της χρόνια, όταν έβαφε τα πασχαλινά αυγά μαζί με τη μητέρα της, η οποία δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Εκείνη ήταν πάντα στο πλευρό της σε τέτοιες στιγμές, και τώρα επιθυμεί να προσφέρει την ίδια ζεστασιά και στα δικά της παιδιά.

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου θυμάμαι να βάφω αυγά το Πάσχα με τη μαμά μου. Κάθε χρονιά μάθαινα καλύτερα, συμμετείχα περισσότερο κι έκανα αυτό το υπέροχο έθιμο όλο και περισσότερο μια δική μου υπόθεση. Η μαμά πάντα δίπλα μου. Να με μαθαίνει, να με καθοδηγεί, να με αφήνει ελεύθερη να κάνω τα δικά μου σχέδια, να το ευχαριστιέμαι περισσότερο.

Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση μου και φέτος: τώρα αφού έμαθαν, η Αέλια και ο Αρίωνας με λιγοστή βοήθεια αλλά με πολλή αγάπη, θέληση και φαντασία ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας αυτή την σημαντική παράδοση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η μαμά πάντα δίπλα τους. Και γι’ αυτό και για τα πάντα. Για όλα, πάντα και παντού. Και του χρόνου! Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα με υγεία σε όλους» ανέφερε η Κατερίνα Καραβάτου στην ανάρτησή της.