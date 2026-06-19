Η “πιπεράτη” δήλωση της Ρίας Ελληνίδου για τον σύντροφό της – “Δεν θα τον άφηνα με άνδρα”

Μια δήλωση που θα συζητηθεί έκανε η Ρία Ελληνίδου στα παρασκήνια των MAD VMA 2026, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 17/6.

Όταν η Κόνι Μεταξά ρώτησε τη δημοφιλή τραγουδίστρια με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνε μόνο του τον σύντροφό της, έλαβε μια απάντηση που σίγουρα δεν περίμενε.

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“Μου βάζεις δύσκολα. Με ποια Ελληνίδα celebrity δεν θα άφηνα μόνο του τον σύντροφό μου; Να πω κάτι λίγο πιπεράτο; Αλλά δε θα σου δώσω απάντηση… Με άνδρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα. Οι άνδρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι. Με τα κορίτσια λες, είμαι εκεί, ρίχνω ένα μάτι από μακριά, με τα αγόρια ποτέ δε ξέρεις τι γίνεται” είπε χαρακτηριστικά η Ρία Ελληνίδου.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και αρκετό διάστημα η τραγουδίστρια είναι σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ενώ πριν από λίγες ημέρες η ίδια μετακόμισε στο σπίτι τους, κάνοντας το επόμενο βήμα.

Πρόσφατα, στην εκπομπή The 2night Show του ΑΝΤ1, μιλώντας για τον σύντροφό της, η Ρία Ελληνίδου είχε πει: “Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Βλέπω τα ζευγάρια να αγχώνονται για τους άλλους και να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους”», αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου στη δεδομένη στιγμή της ζωής της.”.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση στα MAD VMA 2026

Εν τω μεταξύ, η εκρηκτική της εμφάνιση στα MAD VMA 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do έκλεψε τις εντυπώσεις, με το act της για το νέο της τραγούδι “Safari” να μαγεύει το κοινό.

Η Ρία Ελληνίδου ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μία εντυπωσιακή τουαλέτα, ωστόσο αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η επιλογή της να εμφανιστεί ξυπόλητη, πάνω σε παλέτες, σε ένα σκηνικό γεμάτο φωτιές και έντονα visual effects.