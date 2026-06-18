Ο Apon θα γίνει πατέρας για πρώτη φορά – Η συγκινητική αποκάλυψη στα MAD VMA 2026 (βίντεο)

Μια ευχάριστη ανακοίνωση από τον Apon περίμενε όσους έδωσαν το παρών το βράδυ της Τετάρτης 17/6 στα MAD VMA 2026.

Όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του στην κατηγορία «Καλύτερη μπαλάντα», αφού ευχαρίστησε τον κόσμο και τη δισκογραφική του εταιρεία, αποκάλυψε ότι πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

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«Το μεγαλύτερο ευχαριστώ θέλω να το πω στη γυναίκα μου, που σε λίγους μήνες θα με κάνει για πρώτη φορά πατέρα, αυτό είναι για εσένα, σε αγαπώ πολύ» ανέφερε ο Apon.

Αξίζει να σημειωθεί πως κέρδισε επίσης ότι από τη χθεσινή βραδιά των MAD VMA 2026 έφυγε και με δεύτερο βραβείο, στην κατηγορία «Καλλιτέχνης ποπ».

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Apon είχε αναφερθεί στη σύντροφό του: «Η μεγαλύτερή μου σχέση είναι αυτή που έχω τώρα. Μετράει τρία χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι νομίζουμε ότι όλα είναι όπως στις ταινίες» και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Ο έρωτας έχει παίξει τεράστιο ρόλο στη ζωή μου, είναι παραίσθηση, μία ουτοπία. Πιο πολύ ζεις αυτό που φαντάζεσαι παρά αυτό που βιώνεις».