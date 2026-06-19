Τρεις νέες συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Ηλεία, Κιλκίς και Εύβοια

Σε τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε περιοχές της Ηλείας, του Κιλκίς και της Εύβοιας προχώρησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, προκάλεσε πυρκαγιά στην κοινότητα Κυλλήνης του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, περίπου στις 15:10 κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα σε ελαιώνα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Από την πυρκαγιά κάηκαν τρία στρέμματα γεωργικής έκτασης. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

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Επιπλέον, στην αγροτοδασική περιοχή της Κοινότητας Πενταλόφου, στη θέση «Άνυδρο» του Δήμου Παιονίας Κιλκίς, άνδρας ελληνικής υπηκοότητας, προκάλεσε πυρκαγιά κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό καταστροφέα, χωρίς να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικών εκτάσεων και πέντε στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Τέλος, στη Χαλκίδα Ευβοίας, 78χρονος προκάλεσε πυρκαγιά σε οικοπεδικό χώρο και σε σταθμευμένα Ι.Χ. οχήματα, κατά την προσπάθειά του να θέσει σε λειτουργία όχημα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, συνδέοντας την μπαταρία του με φορτιστή. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από το βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 200 τ.μ. ξηρών χόρτων και ξυλείας, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα. Ο 78χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 18 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 442 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 456.810,13 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 103 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν εντατικά τους ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.