Σάλος στην Αργεντινή: Δημοσιογράφος μετέδωσε λανθασμένα ότι πέθανε ο πατέρας του Μέσι (βίντεο)
Παραιτήθηκε μετά το σοβαρό λάθος της
Σάλος προκλήθηκε στην Αργεντινή από μία λάθος είδηση που μετέδωσε δημοσιογράφος για τον πατέρα του Λίονελ Μέσι ισχυριζόμενη πως ο Χόρχε Μέσι έφυγε από την ζωή.
Ο Χόρχε Μέσι έχει ένα πρόβλημα υγείας, κατάσταση η οποία έχει πιέσει ψυχολογικά και τον «Pulga», ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα μετά το πρώτο του γκολ στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Μέσα στις επόμενες ημέρες, η οικογένεια εξέδωσε ανακοίνωση αναφέροντας τα προβλήματα υγείας του πατέρα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, γράφοντας ωστόσο πως τα πράγματα πηγαίνουν καλά.
Όμως μιλώντας στην εκπομπή El Show del Verano του Luzu TV, η παρουσιάστρια Φλορένσια Πένια είπε στο κοινό: «Δεν θέλω να σας πω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέσι μόλις πέθανε».
Λίγο αργότερα, η είδηση διαψεύσθηκε, με την Πένια των 6,3 να παραιτείται από το κανάλι μετά την γκάφα της.
Αργότερα προχώρησε σε μια δημοσίευση στο X, στην οποία ζητούσε συγγνώμη και ανέφερε: «Ζητώ συγνώμη από την οικογένεια Μέσι για την άσχημη στιγμή που φαντάζομαι ότι περνάνε. Ντρέπομαι βαθιά που ήμουν το όχημα για αυτόν τον πόνο.
Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτή η ψευδής πληροφορία μου δόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, όπως επαληθεύτηκε από την ομάδα παραγωγής της εκπομπής, και την εμπιστεύτηκα. Παρόλα αυτά, αναλαμβάνω την ευθύνη που ήμουν μέρος του λάθους, και γι’ αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Luzu. Ζητώ και πάλι συγνώμη από καρδιάς. Έκανα λάθος».
πηγή στην Google
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