Έλενα Τσαγκρινού: Χωρίς τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στα Mad VMA 2026 – Γιατί δεν την συνόδευσε

Η Έλενα Τσαγκρινού έδωσε το παρών στην λαμπερή βραδιά των Mad VMA 2026, δίχως τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στο πλευρό της. Η τραγουδίστρια μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες στο κόκκινο χαλί, αναφέρθηκε στον λόγο της απουσίας του συντρόφου της από το πλευρό της.

Χαρακτηριστικά είπε: “Σήμερα ήρθα μόνη, σαν το λεμόνι. Δε με βλέπετε;» είπε αρχικά η Έλενα Τσαγκρινού και συμπλήρωσε, «Δουλεύει ο άνθρωπος. Ξέρετε πώς είναι η δουλειά σας». Στη συνέχεια, σε ερώτηση δημοσιογράφων για το πόσο ερωτευμένη είναι αλλά και την έκταση που έχει πάρει η σχέση τους, η Έλενα Τσαγκρινού είπε: «Καίγομαι για σένα, σιγολιώνω. Τα γνωρίζετε, τα έχω πει…Δε μπορώ να σας πω τίποτα άλλο. Πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο με τον Λάμπρο. Δεν περιμέναμε ότι θα πάρει τέτοια έκταση. Είναι αληθινό αυτό που έχουμε αλλά νομίζω ότι δε χρειάζεται να το επαναφέρουμε συνέχεια και να γίνεται όλοι αυτό γιατί και οι δυο έχουμε σοβαρές δουλειές».

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Η σχέση του ζευγαριού

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είναι το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz με την σχέση τους να μετρά περίπου τρεις μήνες. Η τραγουδίστρια βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Το Πρωινό” και αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην σχέση τους είπε: “ Ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία. Τον ρώτησα αν με γνώριζε πριν, φυσικά με ήξερε. Κι εγώ τον ήξερα τον Λάμπρο, φυσικά. Εγώ είχα μία αδυναμία στον παππού, προφανώς… Έχω μία τεράστια αδυναμία στην ιστορία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος, τον γνωρίζετε πιστεύω πολύ καλά.Είναι απίστευτος άνθρωπος. Έχω συγκλονιστεί με τον άνθρωπό μου, δεν έχω λόγια. Είμαστε μαζί περίπου ένα τρίμηνο. Ήμουν μισό χρόνο ελεύθερη ήδη”.