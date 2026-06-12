Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το σχόλιο για το “Σαφάρι” της Ρίας Ελληνίδου που δεν περίμενε κανείς

Για το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου “Σαφάρι” τοποθετήθηκε δημόσια μεταξύ άλλων το βράδυ της Πέμπτης 11/6 ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Ο επιχειρηματίας, που βρέθηκε σε event, μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες παραδέχτηκε πως “δεν είναι του στυλ μου το νέο τραγούδι της Ρίας“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως είπε, “αν ρωτήσεις και την ίδια, που είναι μια κοπέλα που έχει όλες αυτές τις γνώσεις, θα σου πει ότι δεν είναι ούτε του δικού της στυλ αλλά πρέπει να ακολουθήσει και λίγο το ρεύμα της εποχής με τα τραγούδια γρήγορης καύσης, τι αρέσει στον κόσμο, τι είναι πιο εύπεπτο”.

Σε άλλο σημείο, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σημείωσε ότι “δεν νομίζω ότι έχουν διαφορά πλέον τα social με τις τηλεοπτικές κάμερες. Βγαίνουμε τόσο-όσο, εκεί που χρειάζεται. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε κάτι συγκεκριμένο αλλά, όταν θέλεις να προστατεύσεις λίγο κάτι, ορίζεις εσύ ποια κομμάτια θέλεις να δείξεις. Επειδή δεν ξέρεις τι ερώτηση θα σου κάνει ο άλλος, προφανώς αποφεύγεις να την απαντήσεις”.

Ακόμα, αναφέρθηκε στην καθημερινότητά του και στις δραστηριότητες που απολαμβάνει με τον γιο του Πάρη, που έχει αποκτήσει με την Ιωάννα Τούνη.