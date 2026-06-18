Ξυπόλητη η Ρία Ελληνίδου στη σκηνή των MAD VMA 2026 – Το εντυπωσιακό act με το σούπερ hit “Safari” (βίντεο)

Τις εντυπώσεις έκλεψε η Ρία Ελληνίδου στα MAD VMA 2026, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ιδιαίτερες και συζητημένες εμφανίσεις της βραδιάς.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το νέο της μεγάλο hit, “Safari”, και κατάφερε να καθηλώσει το κοινό με τη σκηνική της παρουσία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το videoclip του νέου της τραγουδιού έχει ήδη ξεπεράσει το 1,5 εκατομμύριο προβολές μέσα σε μόλις λίγες ημέρες από την κυκλοφορία του, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει το κομμάτι. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Γαλλία, με κινηματογραφική αισθητική και έντονα εξωτικά στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με τον τίτλο και το ύφος του τραγουδιού.

Στη σκηνή των MVMA 2026, η Ρία Ελληνίδου επέλεξε μία εντυπωσιακή τουαλέτα, ωστόσο αυτό που συζητήθηκε περισσότερο ήταν η επιλογή της να εμφανιστεί ξυπόλητη, πάνω σε παλέτες, σε ένα σκηνικό γεμάτο φωτιές και έντονα visual effects, δημιουργώντας μία ατμοσφαιρική και σχεδόν τελετουργική εικόνα.

Η παρουσία της όμως δεν περιορίστηκε μόνο στο προσωπικό της act. Η τραγουδίστρια συμμετείχε και σε δεύτερη εμφάνιση, αυτή τη φορά μαζί με τον FY και την Άντζελα Δημητρίου, σε μία συνεργασία που ξεσήκωσε το κοινό και χάρισε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

Με το “Safari” να σημειώνει ήδη μεγάλη επιτυχία και τις live εμφανίσεις της να γίνονται viral, η Ρία Ελληνίδου φαίνεται πως διανύει μία από τις πιο δυνατές περιόδους της καριέρας της.