Δανάη Μπάρκα: «Διαβάζω τα μηνύματα σας και κλαίω από συγκίνηση και χαρά»

Τις πρώτες ημέρες του έγγαμου βίου της με τον Φάνη Μπότση διανύει η Δανάη Μπάρκα.

Τη νέα της ανάρτηση στα social media έκανε η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, όπου εξέφρασε την έντονη συγκίνηση της για τα μηνύματα και τις ευχές που λαμβάνει.

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Η ίδια αναφέρει πως ανταποδίδει τις ευχές, ενώ θα προσπαθήσει να απαντήσει χωριστά σε όλους.

«Σας στέλνω μια αγκαλιά. Στον καθένα ξεχωριστά. Διαβάζω τα μηνύματά σας και κλαίω από συγκίνηση και χαρά. Τι όμορφο πράγμα είναι να λέμε καλά λόγια και να χαιρόμαστε με κάτι όμορφο; Αλήθεια με έχετε ρημάξει στο κλάμα. Ανταποδίδω κάθε ευχή. Από χθες απαντάω και θα προσπαθήσω σε όλους», έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα.