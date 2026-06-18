MAD VMA 2026: Αυτοί είναι οι μεγάλοι νικητές της φετινής διοργάνωσης

Τα Mad Video Music Awards έλαβαν χώρα το βράδυ της Τετάρτης (17/6) στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do σε μια βραδιά γεμάτη μουσική κι εκπλήξεις. Το παρών στην σκηνή έδωσαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, ενώ τα βραβεία τα απένειμαν σπουδαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, παρουσιαστές και επιχειρηματίες.

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Όπως κάθε χρόνο πολλά ήταν τα ντουέτα που ξεχώρισαν επάνω στην σκηνή των Mad Video Music Awards, με το κοινό να απολαμβάνει και να ξεσηκώνεται από τα ξεχωριστά acts.

Οι νικητές της μεγάλης βραδιάς των Mad Video Music Awards

Βίντεο της χρονιάς: Ελένη Φουρέιρα – “Alleluia”

Καλύτερο λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου – “Λογαριασμός”

Καλύτερο urban: FY – “Money Dance”

Καλύτερο ντουέτο: Toquel & LILA – “Poios na sou to pei”

Καλύτερη μπαλάντα: Apon “Καθρέφτης”

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Καλύτερο ποπ: Marina Satti – “Lola”

Τραγούδι της χρονιάς – Airplay: Άννα Βίσση – “Όλα Για Όλα”

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Τραγούδι της χρονιάς – Digital: Κωνσταντίνος Αργυρός & Noizy – “Nero”

Τραγούδι της χρονιάς λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης – “Κατάματα”

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Τραγούδι viral: Akylas – “Ferto”

Τραγούδι της χρονιάς hip hop: Saske – “5AM”

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Best Performer: Ελένη Φουρέιρα

Καλλιτέχνης λαϊκό: Θοδωρής Φέρρης

Καλλιτέχνης λαϊκό modern: Κατερίνα Λιόλιου

Καλλιτέχνης ποπ: Apon

Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος: Akylas

Καλλιτέχνης hip hop & urban: Rack

Καλύτερο album: Marina Satti – “Pop Too”

Καλύτερο τραγούδι ταινίας & OST by ΕΚΚΟΜΕΔ: “Καποδίστριας” – Μίνως Μάτσας

Viral Hero: Fipster