Δανάη Μπάρκα: Συγκινεί η ανάρτηση για τη γιαγιά της, με φωτογραφίες από τον γάμο της – “Έκανε 4 δουλειές και μαγείρευε 7 φαγητά”

Η Δανάη Μπάρκα λίγες ημέρες μετά τον παραμυθένιο γάμο της με τον επιχειρηματία Φάνη Μπότση, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Συγκεκριμένα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών με την αγαπημένη της γιαγιά, στην οποία έχει τεράστια αδυναμία.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανάρτησή της:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην λεζάντα των φωτογραφιών η Δανάη Μπάρκα μίλησε με λόγια θαυμασμού κι αγάπης για την γιαγιά της, Τούλα, για την οποία έχει μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν αναφέροντας πόσο καθοριστικό ρόλο έπαιξε στην ανατροφή της. Μεταξύ άλλων, η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της λεπτομέρειες για την ίδια, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις θυσίες που έκανε για την οικογένειά της.

Χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα έγραψε: “’Όλα για εκείνη, κι όλα ΜΕ εκείνη. Για όσο μπορούμε, για όσο αντέχει, για όσο έχω αυτά τα χέρια να κρατάω σφιχτά. Για όσο με κοιτάει και κλαίει, για όσο την σκέφτομαι και πονάω από αγάπη. Για την γιαγιά μου. Εκείνη που με μεγάλωσε, που με σκέπαζε, που με φρόντιζε, που με κοίμιζε, που μου τα περνούσε όλα ως «όμορφα» ακόμα κι αν έπρεπε να μου πει το πιο δυσάρεστο. Για εκείνη που έκανε 4 δουλειές στα νιάτα της για τα παιδιά της, για εκείνη που μαγείρευε 7 φαγητά για τα εγγόνια της, για εκείνη που την πλήγωναν και συγχωρούσε. Για εκείνη που ονειρευόταν να μου ράψει το νυφικό. Για εκείνη που είναι το πιο αγνό κεφάλαιο της ζωής μου. Σε αγαπάω γιαγιούλα μου”.

“Ο παππούς μας βλέπει και χαίρεται. Σε αγαπάω! Υ.Γ : όσοι έχουμε τις γιαγιάδες και τους παππούδες μας, ας τους κάνουμε σήμερα μια έξτρα αγκαλιά ή ένα τηλέφωνο να τους πούμε ευχαριστώ! Αυτοί μας έμαθαν την αγάπη. Αυτούς να έχουμε πρότυπο. Αυτούς που χαιρόντουσαν με τις χαρές μας και με τις χαρές των άλλων το ίδιο”, έγραψε κλείνοντας η Δανάη Μπάρκα.