Posokanei: Η νέα πλατφόρμα θα βοηθήσει ουσιαστικά τους καταναλωτές στη “μάχη” κατά της ακρίβειας;

Σε λειτουργία τέθηκε την Τετάρτη 17/6 η νέα ψηφιακή πλατφόρμα PosoKanei, η οποία φιλοδοξεί να γίνει το νέο “όπλο” στα χέρια των καταναλωτών στη “μάχη” κατά της ακρίβειας.

Η νέα εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές χιλιάδων προϊόντων σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των τιμών και, για πρώτη φορά, να συγκρίνουν τις τιμές της ελληνικής αγοράς με τον μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Η νέα υπηρεσία αποτελεί τη μετεξέλιξη του e-Καταναλωτής και είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας posokanei.gov.gr και εφαρμογής για κινητές συσκευές, χωρίς να απαιτείται δημιουργία λογαριασμού.

Στη σημερινή της μορφή περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 προϊόντα από δέκα μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ ο σχεδιασμός της προβλέπει τη σταδιακή επέκταση της βάσης δεδομένων σε περίπου 10.000 κωδικούς προϊόντων.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν λίστες αγορών, να υπολογίζουν το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα, να αναζητούν οικονομικότερες εναλλακτικές επιλογές και να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών σε βάθος δύο μηνών. Παράλληλα, η πλατφόρμα επιτρέπει τη σύγκριση των τιμών στην Ελλάδα με τον μέσο όρο αντίστοιχων προϊόντων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς.

Σε σύντομο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη νέα εφαρμογή σύγκρισης τιμών PosoKanei, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει πως “πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου”.

«Μπαίνεις στο posokanei.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή PosoKanei στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδια κατηγορίας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι: Το PosoKanei προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως, ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια, πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική».

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Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε το PosoKanei ως ένα σημαντικό εργαλείο διαφάνειας για τους πολίτες, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή σχεδιάστηκε εξαρχής για εύχρηστη λειτουργία σε κινητά τηλέφωνα και περιλαμβάνει πολλαπλάσιο αριθμό προϊόντων σε σχέση με τον e-Καταναλωτής. Όπως ανέφερε, οι τιμές συλλέγονται είτε απευθείας από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων και ενημερώνονται καθημερινά, ακόμη και περισσότερες από μία φορές την ημέρα.

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Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τη διαφάνεια στις τιμές «όπλο» για το κράτος, τους καταναλωτές και την υγιή επιχειρηματικότητα. Όπως σημείωσε, η λειτουργία του PosoKanei εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών που περιλαμβάνει τη λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις, καθώς και νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση καταχρηστικών πρακτικών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η νέα πλατφόρμα δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές σε πραγματικό χρόνο, να παρακολουθούν το ιστορικό μεταβολών των προϊόντων και να διαπιστώνουν εάν μια προσφορά είναι πραγματική ή παραπλανητική. Παράλληλα, τόνισε ότι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά και επιτρέπει την καλύτερη αξιολόγηση των τιμολογιακών πολιτικών που ακολουθούνται από μεγάλες επιχειρήσεις και πολυεθνικές εταιρείες.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη προστασίας του οικογενειακού εισοδήματος, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μεσαία τάξη και τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από τις μεταβολές στις τιμές βασικών αγαθών.

Το DEBATER για μια ακόμα φορά ζητά τη γνώμη σας: Θεωρείτε ότι το Posokanei θα συμβάλει ουσιαστικά στη “μάχη” κατά της ακρίβειας;