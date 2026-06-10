Ρία Ελληνίδου: «Δεν είμαι κατά του γάμου, είμαι κατά της διαδικασίας»

Καλεσμένη του «The 2night Show» και του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η Ρία Ελληνίδου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην πορεία της, αλλά και το ενδεχόμενο ενός γάμου.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρία Ελληνίδου το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε σχέση με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου με το ζευγάρι να μοιράζεται αρκετές κοινές στιγμές του στα social media.

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«Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, όχι ο γάμος. Βλέπω τα ζευγάρια να αγχώνονται για τους άλλους και να μην απολαμβάνουν τη στιγμή τους», αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός γάμου στη δεδομένη στιγμή της ζωής της.

Η ίδια παραμένει προσηλωμένη στη δουλειά της θέτοντας νέους στόχους. Τα νυχτερινά κέντρα στα οποία εμφανίζεται είναι ασφυκτικά γεμάτα από κόσμο, ωστόσο η ίδια ξέρει πως για να έχει αντίστοιχη συνέχεια χρειάζεται σκληρή προσπάθεια και χαμηλοί τόνοι.

«Μου στοιχίζει που είμαι εργασιομανής. Δεν έχω όσο ελεύθερο χρόνο θα ήθελα. Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω κάνει τόσες διακοπές όσες θα ήθελα», εξομολογήθηκε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.