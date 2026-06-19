Η Φανή Χαλκιά για τη “μάχη” του συζύγου της: “Χαιρέτησε μια μέρα τα παιδιά και λείπει σχεδόν 3 χρόνια”

Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για τον σύζυγό της Λούη Καραμάνο προχώρησε η Φανή Χαλκιά, με αφορμή τη “μάχη” που δίνει εδώ και σχεδόν 3 χρόνια.

Ο σύζυγος της Ολυμπιονίκη βρίσκεται όλα αυτά τα χρόνια σε κέντρο αποκατάστασης, καθώς πριν από περίπου τρία χρόνια υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

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“Πέρα από το ότι είναι ο σύντροφός μου και είναι μία απώλεια προσωρινά πολύ σοβαρή, το σοβαρότερο όλων νομίζω είναι ότι το μεγαλύτερο ‘παλτό’, το τρώει ο Λούης, στη φάση που είναι. Προσπαθεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery και να έρθει πάλι και να γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά. Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά ‘γεια, τα λέμε το απόγευμα’ και λείπει δυόμιση χρόνια, τρία παρά” είπε η Φανή Χαλκιά, σε απόσμασμα από τη συνέντευξή της εκπομπή “Μαμά-δες”, η οποία θα προβληθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου.

“Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω, την ανασφάλεια που ζούνε, “τύπου θα γυρίσω πίσω”; Αυτό ήτανε πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι. Και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο, ή να βάζανε τη μαμά μου που ήτανε σπίτι να με πάρει… Είχανε μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά-σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το «βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο» και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια” εξήγησε σε άλλο σημείο για το πώς βιώνουν όλη αυτή την περιπέτεια τα παιδιά της.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε από την εκπομπή “Happy Day” στον Alpha. Σχολιάζοντας όσα είπε η Φανή Χαλκιά για τον σύζυγό της η Τίνα Μεσσαροπούλου που πρόσφατα βίωσε κάτι αντίστοιχο με τον σύζυγό της Γιώργο Μυλωνάκη ανέφερε:

“Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, η περίπτωση του συζύγου της Φανής Χαλκιά είναι ανάλογη με αυτή του Γιώργου. Αυτό καταλαβαίνω. Ανεύρυσμα στον εγκέφαλο με μια άλλη έκβαση προφανώς απ’ ό,τι καταλαβαίνω, γιατί 2,5 χρόνια δυσκολεύεται… Είναι σαν να ακούω ξανά μια ανάλογη περίπτωση και τρελαίνομαι… Και παλεύει λέει ο ίδιος περισσότερο. Εκείνη του συμπαρίσταται και είναι δίπλα, αλλά είναι περισσότερο ο αγώνας που δίνει ο ίδιος. Εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να πάνε όλα καλύτερα, όσο καλύτερα γίνεται…”.

“Και επειδή ακούω ‘συγχαρητήρια που ήσουν έτσι δίπλα του’, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μονόδρομος. Αν αγαπάς τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι μαζί, το να του σταθείς και να είσαι δίπλα, είναι επίσης μονόδρομος.

Είναι αυτό που αισθάνεσαι ότι πρέπει να κάνεις για σένα και τα παιδιά σου, και τον άνθρωπό σου. Δεν είναι παράσημο που σου δίνει ο άλλος. Είναι το αυτονόητο. Αυτό που πρέπει να κάνεις γιατί αγαπάς τον άνθρωπό σου. Το κάνεις για σένα, για τα παιδιά σου, για εκείνον” πρόσθεσε η δημοσιογράφος.