Ισμαέλ Κονέ: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νεϊμάρ πριν από κάποια χρόνια

Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο σοβαρός τραυματισμός του Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) ως ένα από τα πιο δυσάρεστα περιστατικά του Μουντιάλ 2026.

Ο Καναδός μέσος της Σασουόλο υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης μετά το “δολοφονικό” μαρκάρισμα του Ασίμ Μαντίμπο και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Ο Μαντίμπο αποβλήθηκε απευθείας με κόκκινη κάρτα και έδειξε σοκαρισμένος στον αγωνιστικό χώρο.

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Μάλιστα, ο ίδιος πήγε στα αποδυτήρια των Καναδών και ζήτησε συγγνώμη από τον Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) που υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ασίμ Μαντίμπο απασχολεί για περιστατικό τραυματισμού. Το 2019 είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα σκληρό περιστατικό, όταν σε φιλικό παιχνίδι είχε τραυματίσει τον Νεϊμάρ, ο οποίος στη συνέχεια έχασε το Κόπα Αμέρικα που ακολούθησε, με τη Βραζιλία να κατακτά τελικά το τρόπαιο. Same player injured Neymar 2019 pic.twitter.com/q4S9QXsSYB June 19, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα, οι διεθνείς του Καναδά συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και προσευχήθηκαν για τον τραυματισμένο συμπαίκτη τους.