Ισμαέλ Κονέ: Ο ποδοσφαιριστής που έσπασε το πόδι του είχε τραυματίσει σοβαρά και τον Νεϊμάρ πριν από κάποια χρόνια
Η Βραζιλιάνος σταρ έχασε το Κόπε Αμέρικα το οποίο κατέκτησε η ομάδα του το 2019
Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο σοβαρός τραυματισμός του Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) ως ένα από τα πιο δυσάρεστα περιστατικά του Μουντιάλ 2026.
Ο Καναδός μέσος της Σασουόλο υπέστη κάταγμα κνήμης και περόνης μετά το “δολοφονικό” μαρκάρισμα του Ασίμ Μαντίμπο και αναμένεται να μείνει εκτός για αρκετούς μήνες. Ο Μαντίμπο αποβλήθηκε απευθείας με κόκκινη κάρτα και έδειξε σοκαρισμένος στον αγωνιστικό χώρο.
Μάλιστα, ο ίδιος πήγε στα αποδυτήρια των Καναδών και ζήτησε συγγνώμη από τον Ισμαέλ Κονέ (Ismael Kone) που υπεβλήθη άμεσα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του προβλήματος.
Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ασίμ Μαντίμπο απασχολεί για περιστατικό τραυματισμού. Το 2019 είχε εμπλακεί σε ακόμη ένα σκληρό περιστατικό, όταν σε φιλικό παιχνίδι είχε τραυματίσει τον Νεϊμάρ, ο οποίος στη συνέχεια έχασε το Κόπα Αμέρικα που ακολούθησε, με τη Βραζιλία να κατακτά τελικά το τρόπαιο.
Μετά το τέλος του αγώνα, οι διεθνείς του Καναδά συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του γηπέδου και προσευχήθηκαν για τον τραυματισμένο συμπαίκτη τους.
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