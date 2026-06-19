Το Ιράν ζητά εγγυήσεις για να επιστρέψει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ – “Να σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο”

Εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο θα σταματήσουν ζήτησε το Ιράν πριν από την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε στο CNN διπλωμάτης με γνώση του θέματος, «οι Ιρανοί ζήτησαν εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν, όπως ορίζεται στην υπογεγραμμένη συμφωνία».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οι μεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος» πρόσθεσε ο ίδιος διπλωμάτης.

Η ίδια πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία ως «προσωρινά αναβληθείσες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», χωρίς να αναφέρει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν επανέναρξη.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ επέμεινε σήμερα Παρασκευή 19/6 στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Αν ο εχθρός φανεί υπερβολικός» στα αιτήματά του, «έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε και ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια δριμεία απάντηση», πρόσθεσε.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση στην κοιλάδα Μπεκάα, ΒΑ του Λιβάνου, ήταν απάντηση στις «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τη Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την ομάδα ότι συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που κατέχουν θέσεις στον Λίβανο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνει πως το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στον νότιο Λίβανο από χθες το βράδυ, σκοτώνοντας συνολικά 18 άτομα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου.

Γιατί ακυρώθηκαν ξαφνικά οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Ελβετία

Το πρωί της Παρασκευής 19/6, το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Παρασκευή στο ορεινό θέρετρο Μπούργκενστοκ δεν θα διεξαχθούν τελικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν θα αναχωρήσει τελικά για την Ελβετία ως τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (σ.σ. τοπική ώρα· ως τις 07:00 ώρα Ελλάδας) για να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις που έχουν σκοπό να κλειστεί οριστική συμφωνία με το Ιράν.

The White House has now confirmed that U.S. Vice President JD Vance will no longer be departing Washington tonight for technical talks Friday in Switzerland with Iran, citing “logistics” involving the delegation from Iran. This announcement follows Israel’s refusal to withdraw… pic.twitter.com/BBGiOotJxs ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 19, 2026

«Τα σχέδια για τις επικείμενες τεχνικές συνομιλίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί», πάντως «η αμερικανική αντιπροσωπεία είναι προετοιμασμένη να αναχωρήσει με την πρώτη ευκαιρία», σημείωσε ο Λευκός Οίκος.

Ωστόσο, οι λεπτομέρειες «αυτών των διαπραγματεύσεων δεν ήταν ποτέ απλές ούτε προβλέψιμες» και «προς το παρόν, ο αντιπρόεδρος δεν θα αναχωρήσει απόψε», κατά την ανακοίνωση της αμερικανικής προεδρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η απόφαση ελήφθη ενώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ βρισκόταν κυριολεκτικά λίγες ώρες πριν από την επιβίβασή του στο Air Force Two.

Ο κ. Βανς είχε πει νωρίτερα ότι η αντίστροφη μέτρηση ως την παρέλευση της προθεσμίας 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν άρχισε χθες κι ότι ανέμενε να μεταβεί στην Ελβετία «αυτό το σαββατοκύριακο», χωρίς όμως να είναι βέβαιος.

Σημειώνεται πως και η αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ανέστειλε το προγραμματισμένο ταξίδι της στην Ελβετία, εξαιτίας της συνέχισης των ισραηλινών επιθέσεων στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα το τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen με έδρα τον Λίβανο, το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά του, το Ιράν συνδέει το θέμα της μη παρουσίας του στην Ελβετία με τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και ζητά επιτακτικά την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον νότιο Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να κάνει, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Πάντως, παρά την ακύρωση της συνάντησης, πηγές που επικαλείται το CNN αναφέρουν ότι οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται παρασκηνιακά. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι οι προτάσεις βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και δεν έχουν εγκριθεί από την ανώτατη ιρανική ηγεσία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με «ιστορική ήττα»

Σε μήνυμά τους προς τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) διαμηνύει ότι «το ιρανικό έθνος και οι πολεμιστές του στέκονται σταθεροί σαν βουνό πίσω από τους αξιωματούχους τους», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «οποιαδήποτε ύπουλη κίνηση του εχθρού θα οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορική ήττα».

Οι IRGC τονίζουν ότι «μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επαιτεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις του παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες σε χερσαίο, θαλάσσιο, αεροπορικό και υβριδικό πόλεμο για να προκαλέσουν ένα συντριπτικό πλήγμα με την παραμικρή εντολή του σοφού διοικητή τους εάν ο εχθρός επιχειρήσει να παραβιάσει ξανά τα δικαιώματα του έθνους».

Νωρίτερα, το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν προειδοποίησε ότι έχει ήδη καταρτίσει σχέδιο «αμοιβαίας απάντησης» εάν οι ΗΠΑ παραβιάσουν τη συμφωνία.

Όπως μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το Συμβούλιο διεμήνυσε ότι δεν θα σταματήσει «μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους».

Προειδοποίησε επίσης ότι, εάν υπάρξει «οποιαδήποτε απόκλιση ή παραβίαση» από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ενεργοποιηθεί προκαθορισμένο σχέδιο αντίδρασης.