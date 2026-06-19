Μιχάλης Οικονόμου: Η εξομολόγηση για τον σύντροφό του – «Με κρατάει και τον κρατάω, υπάρχει πολλή αγάπη»

Ο Μιχάλης Οικονόμου την Πέμπτη (18/6) βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός μίλησε για τον σύντροφό του, με τον οποίο βιώνει απόλυτη ευτυχία.

Χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Οικονόμου είπε: “Χάνομαι στο μυαλό μου αλλά ισορροπούμαι στο σπίτι. Ο Γιώργος με κρατάει και εγώ τον κρατάω όταν χρειάζεται, υπάρχει μια ισορροπία. Σε αυτή τη φάση βιώνω στιγμές οικογενειακής ευτυχίας. Στηρίζει ο ένας, βάζει πλάτες ο άλλος, υπάρχει πολλή αγάπη και ισορροπία στο σπίτι και είναι κάτι που έχουμε δουλέψει γιατί θέλει δουλειά. Υπάρχει μια τρυφερότητα, υπάρχει αγάπη και με τους γονείς και με την αδελφή μου. Το εγγόνι τον έχουν βασιλιά, υπάρχει φροντίδα και είναι ένα μικρό χωριό έτσι όπως έχει στηθεί”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ο λόγος που εκφέρεται πολύ συχνά από τη μεριά των ανθρώπων της εκκλησίας μπορεί να πληγώσει πάρα πολύ οικογένειες και ανθρώπους σαν εμάς. Για αυτό έχω επιλέξει να πηγαίνω σε εκκλησίες και μέρη τέτοια που αγκαλιάζουν μια τάση της εκκλησίας που είναι πιο ανοιχτή και πιο αγαπητική”, είπε στην συνέχεια ο Μιχάλης Οικονόμου.

Ενώ κλείνοντας ο Μιχάλης Οικονόμου είπε: “Ευτυχώς, για την ώρα, δεν ανήκουμε στα δογματικά ζητήματα. Παίζουν πολύ ρόλο οι πεποιθήσεις του κάθε ιερέα. Δεν είχαμε δυσκολία να βαπτίσουμε το παιδί μας γιατί το κάναμε πριν γίνει ο πολιτικός γάμος. Όμως, για ένα νέο ζευγάρι που έχει κάνει τον πολιτικό γάμο, υπάρχει μια οδηγία από την εκκλησία ότι δεν μπορεί να βαπτίσει το παιδί του. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να θέλει να το κάνει καθαρά για τυπικούς λόγους αλλά υπάρχουν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν και θέλουν να το κάνουν επειδή, πραγματικά, θέλουν να συμμετέχουν με τα παιδιά τους στα μυστήρια της εκκλησίας”.