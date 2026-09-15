Αφροδίτη Μάνου μετά τον σάλο: «Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη» – Η νέα ανάρτηση

Με νέα ανάρτηση επανήλθε η Αφροδίτη Μάνου, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η αρχική τοποθέτησή της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γνωστή τραγουδίστρια και δημιουργός θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν είχε πρόθεση να στραφεί εναντίον του καλλιτέχνη, σημειώνοντας ότι δεν τον γνώριζε προσωπικά ούτε ήταν εξοικειωμένη με τη μουσική του διαδρομή.

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«Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη», έγραψε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να εξηγήσει το σκεπτικό πίσω από την προηγούμενη ανάρτησή της.

«Δεν θα καταφερόμουν εναντίον ενός ανθρώπου που μόλις είχε πεθάνει»

Στη νέα ανάρτησή της στο Facebook, η Αφροδίτη Μάνου αναφέρθηκε στην ανατροφή, στον χαρακτήρα και στην ευαισθησία της, υποστηρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να επιτεθεί σε έναν άνθρωπο που είχε μόλις φύγει από τη ζωή.

«Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ να καταφερθώ εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο», ανέφερε.

Η ίδια επανέλαβε ότι δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη ούτε το καλλιτεχνικό έργο του και τόνισε ότι η αρχική της τοποθέτηση δεν είχε ως στόχο τον ίδιο.

Απέδωσε τις αντιδράσεις σε παρερμηνεία

Συνεχίζοντας, η Αφροδίτη Μάνου υποστήριξε ότι το περιεχόμενο της προηγούμενης ανάρτησής της παρερμηνεύτηκε.

Μάλιστα, απέδωσε τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν σε «λειτουργικό αναλφαβητισμό», «φθόνο», «φανατισμό» και «ιδεολογική τύφλωση».

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Όπως έγραψε, ο Γιώργος Μαζωνάκης θα ήταν «ο τελευταίος» που θα μπορούσε να κατηγορήσει κάποιος για την κατάσταση της πολιτιστικής ζωής της χώρας.

«Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής», σημείωσε, στρέφοντας τα βέλη της προς άλλους εκπροσώπους του πολιτισμού μετά τη Μεταπολίτευση.

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Η αναφορά στις κηδείες Σεφέρη και Γεωργίου Παπανδρέου

Η Αφροδίτη Μάνου εξήγησε ακόμη ότι το προσωπικό της μέτρο σύγκρισης για ένα λαϊκό προσκύνημα διαμορφώθηκε από δύο ιστορικές κηδείες στις οποίες είχε παρευρεθεί την περίοδο της δικτατορίας.

Όπως ανέφερε, είχε συμμετάσχει στις κηδείες του ποιητή Γιώργου Σεφέρη και του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου.

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«Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και που διαμορφώνει την άποψή μου», έγραψε, επιχειρώντας να δώσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έκανε την αρχική της τοποθέτηση.

Τα συλλυπητήρια στην οικογένεια

Στη νέα ανάρτηση η τραγουδίστρια εξέφρασε και δημοσίως τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς του Γιώργου Μαζωνάκη.

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«Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για πλήθος προσβλητικών μηνυμάτων που δέχθηκε μετά την προηγούμενη δημοσίευσή της και ευχαρίστησε τους φίλους της που επικοινώνησαν μαζί της για να της εκφράσουν τη συμπαράστασή τους.

Γιατί δημοσίευσε τη φωτογραφία από την κηδεία του Σεφέρη

Στο τέλος της τοποθέτησής της, η Αφροδίτη Μάνου εξήγησε ότι η φωτογραφία που επέλεξε να συνοδεύσει το κείμενό της προέρχεται από την κηδεία του Γιώργου Σεφέρη, στις 22 Σεπτεμβρίου 1971.

Η ίδια σημείωσε ότι βρισκόταν τότε μέσα στο πλήθος και ολοκλήρωσε την ανάρτησή της γράφοντας με αυτοσαρκαστική διάθεση:

«Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή…».