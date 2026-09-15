Αφροδίτη Μάνου: Σάλος με την ανάρτησή της για τον Γιώργο Μαζωνάκη – “Δεν τον ήξερα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του”

Με μια ανάρτησή της στα social media, ανήμερα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη, η Αφροδίτη Μάνου προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή της η τραγουδίστρια ανέφερε ότι δεν γνώριζε ούτε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε τη δουλειά του, σχολιάζοντας παράλληλα με τον δικό της τρόπο την προσέλευση του κόσμου στην λαϊκή αγρυπνία στη μνήμη του τραγουδιστή.

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«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα-κι αυτόν και τη δουλειά του-αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας …», έγραψε η Αφροδίτη Μάνου.