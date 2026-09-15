Μητσοτάκης από τον Κεραμεικό: «Τα έργα ολοκληρώθηκαν χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ»

Στη σημασία της ανάδειξης του πολιτιστικού πλούτου της Αθήνας, αλλά και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στα εγκαίνια των έργων αναβάθμισης των υποδομών στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον Κεραμεικό έναν χώρο που «συνδέει το χθες με το σήμερα», επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις διευκολύνουν πλέον την περιήγηση των επισκεπτών, χωρίς να αλλοιώνουν το ιδιαίτερο ανάγλυφο του τοπίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε, τα έργα αναδεικνύουν παράλληλα τα μοναδικά γλυπτά και τα ιστορικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής που είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γέννηση και την εξέλιξη της αθηναϊκής δημοκρατίας.

«Ξανασυναντιόμαστε με τη δημοκρατία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στον συμβολισμό του αρχαιολογικού χώρου, τονίζοντας ότι μέσα από την περιήγηση στον Κεραμεικό οι επισκέπτες «ξανασυναντιούνται» με ένα πολίτευμα που άντεξε επί 2.500 χρόνια.

«Σίγουρα δεν είναι το τέλειο, αλλά πάντως είναι το καλύτερο σύστημα οργάνωσης της κοινωνίας», σημείωσε για τη δημοκρατία, κάνοντας παράλληλα αναφορά στις σύγχρονες προκλήσεις και στις αμφισβητήσεις που αυτή αντιμετωπίζει.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι στον χώρο του Δημοσίου Σήματος ο Περικλής εκφώνησε τον Επιτάφιο Λόγο για τους πεσόντες της Αθήνας, υμνώντας τη δημοκρατία, την ελευθερία και το χρέος απέναντι στην πατρίδα.

Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της αρχαίας γραμματείας, το οποίο καθίσταται ολοένα πιο επίκαιρο σε μία δύσκολη περίοδο για τη δημοκρατία.

Περισσότερα από 100 έργα Πολιτισμού στην Αττική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την υπουργό Πολιτισμού για τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Αττική, σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 100 έργα, συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μία ευρύτερη εθνική στρατηγική για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο στόχος, όπως εξήγησε, δεν περιορίζεται στη γνώση και τον σεβασμό του παρελθόντος. Ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει και ως σημαντικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα μέσα από τη σύνδεσή του με τον τουρισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Αθήνα ως αυτοτελής τουριστικός προορισμός

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αύξηση των τουριστικών αφίξεων στην πρωτεύουσα.

Όπως σημείωσε, η Αθήνα δεν αποτελεί πλέον μόνο έναν ενδιάμεσο σταθμό για τους ταξιδιώτες που κατευθύνονται προς τα ελληνικά νησιά, αλλά έχει αναδειχθεί σε αυτοτελή τουριστικό προορισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρωθυπουργός περιέγραψε ένα μεγάλο «ανοιχτό μουσείο» έκτασης άνω των 2.100 στρεμμάτων, το οποίο εκτείνεται από τη Βασιλίσσης Όλγας και τους Στύλους του Ολυμπίου Διός έως την Ακρόπολη, την Αρχαία Αγορά και τον Κεραμεικό.

Η Βασιλίσσης Όλγας, όπως ανέφερε, έχει πλέον ενταχθεί στο δίκτυο της ιστορικής ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων, ενώ σημαντικές παρεμβάσεις, χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης, έχουν πραγματοποιηθεί και στην Αρχαία Αγορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στη χρηματοδότηση των έργων Πολιτισμού.

«Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκαν με πολλή προσπάθεια, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς τελικά να χαθεί ούτε ένα ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση αισθάνεται δικαιωμένη για την απόφαση να κατευθύνει σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους σε έργα εθνικής εμβέλειας που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά.

Όπως πρόσθεσε, οι παρεμβάσεις στον Κεραμεικό απέδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι πόροι «έπιασαν τόπο», καθιστώντας τον χώρο περισσότερο προσβάσιμο και ελκυστικό τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους της Αθήνας.

Το μήνυμα προς τους Αθηναίους

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους Αθηναίους να ανακαλύψουν τον πολιτιστικό και ιστορικό πλούτο της πόλης στην οποία ζουν.

«Πολλοί Αθηναίοι ακόμα δεν γνωρίζουν τον ίδιο τον πλούτο της πόλης στην οποία κατοικούν», επισήμανε, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνει μία νέα προσπάθεια ώστε οι ίδιοι οι κάτοικοι να γνωρίσουν καλύτερα την πρωτεύουσα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το έργο του υπουργείου Πολιτισμού δεν ολοκληρώνεται με την παράδοση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να παραδοθούν και άλλα σημαντικά έργα.

«Καλορίζικος, λοιπόν, αυτός ο θαυμάσιος χώρος», είπε κλείνοντας την ομιλία του, συγχαίροντας όσους εργάστηκαν για την αναβάθμιση και την ανάδειξη του Κεραμεικού.