Λιονέλ Μέσι: Η τελευταία παράσταση με την Αργεντινή – Πότε και πού θα γίνει το μεγάλο «αντίο»

Μία ιστορική βραδιά για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ετοιμάζει η ομοσπονδία της Αργεντινής, καθώς ο Λιονέλ Μέσι συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής ομάδας για τη φιλική αναμέτρηση με το Μπενίν.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 6 Οκτωβρίου 2026, επί αργεντίνικου εδάφους, και αναμένεται να αποτελέσει την αποχαιρετιστήρια εμφάνιση του 39χρονου άσου με τη φανέλα της «αλμπισελέστε».

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Την παρουσία του Μέσι επιβεβαίωσε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής, Κλαούντιο Τάπια, προαναγγέλλοντας μία βραδιά αφιερωμένη στον εμβληματικό αρχηγό.

«Να έχει τον αποχαιρετισμό που του αξίζει»

Ο πρόεδρος της AFA ανέφερε σε ανάρτησή του:

«Καλέσαμε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο, τον αρχηγό μας Λιονέλ Αντρές Μέσι, ώστε να έχει τον αποχαιρετισμό που του αξίζει στις 6 Οκτωβρίου, εδώ στην Αργεντινή».

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή, η αναμέτρηση με το Μπενίν θα διεξαχθεί στο Μονουμεντάλ του Μπουένος Άιρες, την έδρα της Ρίβερ Πλέιτ, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων που θα έχουν την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ο Μέσι φέρεται να έχει κληθεί ειδικά για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως επίσης οι Ροντρίγκο Ντε Πολ και Τζιοβάνι Λο Τσέλσο. Η Αργεντινή έχει προγραμματίσει συνολικά τρία φιλικά παιχνίδια, απέναντι στη Βολιβία, την Μπουρκίνα Φάσο και το Μπενίν. Διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στην τελετή αναμένεται να δώσουν το «παρών» και συμπαίκτες του Μέσι από την ομάδα που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022.

Το τέλος μιας ιστορικής διαδρομής

Η πιθανή τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής θα κλείσει έναν κύκλο που άρχισε το 2005 και περιλαμβάνει ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της χώρας.

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Με τον Μέσι αρχηγό, η «αλμπισελέστε» κατέκτησε μεταξύ άλλων το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, δύο Copa América και τη Finalissima, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή περίοδο επιτυχιών.

Η σχέση του με την εθνική ομάδα πέρασε από δύσκολες στιγμές, χαμένους τελικούς και έντονη αμφισβήτηση, πριν καταλήξει στην απόλυτη αποθέωση. Η κατάκτηση του Μουντιάλ στο Κατάρ αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή αυτής της διαδρομής και συμπλήρωσε το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από τη συλλογή του.

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Μία βραδιά αφιερωμένη στον αρχηγό

Η αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν δεν θα έχει μόνο αγωνιστικό χαρακτήρα. Η AFA προετοιμάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Μέσι, θέλοντας να του προσφέρει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει το κοινό της χώρας του μέσα στο γήπεδο.

Οι λεπτομέρειες της τελετής δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ωστόσο η βραδιά της 6ης Οκτωβρίου αναμένεται να είναι γεμάτη συγκίνηση, εικόνες από τη μεγάλη καριέρα του και αποθέωση από τους φίλους της Αργεντινής.

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Ο τελευταίος λόγος, πάντως, ανήκει στον ίδιο τον Λιονέλ Μέσι. Μέχρι να τοποθετηθεί προσωπικά για τον χαρακτήρα της συμμετοχής του, η αναμέτρηση αντιμετωπίζεται ως το παιχνίδι στο οποίο η Αργεντινή σχεδιάζει να του προσφέρει το επίσημο ποδοσφαιρικό «αντίο» που αρμόζει στην πορεία του.