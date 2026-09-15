Ελπιδοφόρος για AI: «Μπορεί να συνθέσει μια προσευχή, αλλά δεν μπορεί να προσευχηθεί»

Ένα μήνυμα ισορροπίας απέναντι στη ραγδαία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μιλώντας στην ετήσια ακαδημαϊκή σύναξη του Ελληνικού Κολεγίου και της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη.

Ο Αρχιεπίσκοπος επισήμανε ότι η στάση απέναντι στην AI δεν πρέπει να καθορίζεται ούτε από φόβο ούτε από άκριτο ενθουσιασμό.

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Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Εκκλησία οφείλει να υπενθυμίζει στον σύγχρονο κόσμο πως δεν μπορούν να υπολογιστούν τα πάντα και ότι η φαινομενικά ευφυής λειτουργία μίας τεχνολογίας δεν ισοδυναμεί με πραγματική σοφία.

«Μπορεί να συνθέσει τα λόγια μιας προσευχής»

Απευθυνόμενος στους φοιτητές, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χρησιμοποίησε μία χαρακτηριστική φράση για να περιγράψει τα όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης:

«Η ΤΝ μπορεί να συνθέσει τα λόγια μιας προσευχής, αλλά δεν μπορεί να προσευχηθεί».

Με αυτή την αναφορά διαχώρισε την ικανότητα ενός συστήματος να παράγει πειστικό ανθρώπινο λόγο από την προσωπική εμπειρία, τη συνείδηση και την πνευματική διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης.

Ο Αρχιεπίσκοπος κάλεσε τους νέους να χρησιμοποιούν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και να μαθαίνουν από αυτά, χωρίς όμως να τους αναθέτουν το έργο, τη σκέψη και την προσωπική προσπάθεια που τους αναλογεί.

«Ούτε φόβος ούτε άκριτος ενθουσιασμός»

«Η στάση μας απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρέπει να χαρακτηρίζεται ούτε από φόβο ούτε από άκριτο ενθουσιασμό», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

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Όπως υποστήριξε, η Εκκλησία μπορεί να συμβάλει στη δημόσια συζήτηση υπενθυμίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή, η σοφία, η πίστη και η αξία του προσώπου δεν μπορούν να περιοριστούν σε δεδομένα και υπολογισμούς.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη μοναδικότητα του ανθρώπινου προσώπου, το οποίο, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία, αποτελεί ζωντανή εικόνα του Θεού.

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Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μετάδοση πληροφοριών

Καλωσορίζοντας τη μεγαλύτερη τάξη φοιτητών στην ιστορία της σχολής, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος σημείωσε ότι ο πραγματικός σκοπός της εκπαίδευσης δεν εξαντλείται στη μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών.

Αφορά κυρίως τη διαμόρφωση του ανθρώπου, του χαρακτήρα και της σχέσης του με τους άλλους.

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Η επισήμανση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε μία εποχή κατά την οποία εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να παράγουν κείμενα, να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο δεδομένων και να προσφέρουν γρήγορες απαντήσεις.

Κατά τον Αρχιεπίσκοπο, όμως, η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την προσωπική ευθύνη, την προσπάθεια και την ουσιαστική συμμετοχή του φοιτητή στη διαδικασία της μάθησης.

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«Άλλο η γνώση στην τσέπη και άλλο η σοφία»

Στη διαφορά μεταξύ γνώσης και σοφίας αναφέρθηκε και ο κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού, π. Γιουτζίν Πέντιουτς.

Όπως επισήμανε, σήμερα οι άνθρωποι μπορούν να έχουν στην τσέπη τους πρόσβαση σε τεράστιο όγκο γνώσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι διαθέτουν και σοφία.

Τόνισε ότι η πραγματική εκπαίδευση προϋποθέτει την προσφορά του εαυτού μέσα από τη σκέψη, τις πράξεις, την εργασία, τη συμπόνια, τον χρόνο, τη διακονία και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.

Το μήνυμα προς τους φοιτητές

Ο προσωρινός πρόεδρος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, π. Μιχαήλ Λαμπάκης, κάλεσε τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν την ακαδημαϊκή χρονιά ως ευκαιρία καθημερινής πνευματικής προόδου.

Τους προέτρεψε να επιδιώκουν μέσα από τις σπουδές, τη συμπεριφορά και τις πράξεις τους να αντανακλούν την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους.

Από την πλευρά του, ο κοσμήτορας του Ελληνικού Κολεγίου, δρ Νίκολας Γκάνσον, ζήτησε από τους φοιτητές να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και να αναζητούν τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Το μήνυμα της ακαδημαϊκής σύναξης επικεντρώθηκε τελικά σε μία βασική θέση: η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο γνώσης και δημιουργίας, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανθρώπινη συνείδηση, την προσωπική προσπάθεια και τη σοφία.