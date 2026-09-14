Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός στον γιο του αδερφού του – Εικόνες από τη βάφτιση στη Λεμεσό της Κύπρου

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έγινε νονός στον γιο του αδελφού του, Παύλου Αργυρού, σε μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή που έλαβε χώρα την Κυριακή (13/9) στη Λεμεσό της Κύπρου. Η τελετή έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, παρουσία της οικογένειας και στενών φίλων του ζευγαριού. Ο γνωστός τραγουδιστής είχε έναν από τους πιο σημαντικούς ρόλους στο μυστήριο, καθώς μαζί με τον Νικόλα Σαλβαδόρ Αναξαγόρου ανέλαβε να βαφτίσει τον ανιψιό του.

Στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού όπως ήταν αναμενόμενο ήταν και η σύζυγός του, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία μοιράστηκε μαζί του αυτή την όμορφη οικογενειακή στιγμή.Υπενθυμίζεται ότι η Λεμεσός αποτελεί τον τόπο καταγωγής της μητέρας του μικρού Πέτρου και πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και οικογενειακό κλίμα. Μετά το μυστήριο, συγγενείς και φίλοι γιόρτασαν μαζί με τους γονείς του μικρού τη σημαντική αυτή ημέρα.