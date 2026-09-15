Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου, της Αγίας Μελιτινής και της Αγίας Λουντμίλας.

Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Σεπτεμβρίου

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσες και όσοι φέρουν τα ονόματα:

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Ευφημία

Εύφημη

Εύφη

Ευφημούλα

Ευφούλα

Φούλα

Εύφημος

Λουντμίλλα

Λουντμίλα

Λουντμίλλη

Λουντμίλη

Μελιτινή

Μελιτίνη

Μελιτίνα

Μελίτη

Μελίτα

Μελίνα

Μελιτίνος

Για ορισμένα από τα παραπάνω ονόματα προβλέπονται και άλλες ημερομηνίες εορτασμού μέσα στο έτος.

Η Αγία Ευφημία

Η Αγία Ευφημία καταγόταν από τη Χαλκηδόνα και έζησε την περίοδο των διωγμών κατά των χριστιανών, στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού.

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, αρνήθηκε να συμμετάσχει σε ειδωλολατρικές τελετές και παρέμεινε σταθερή στη χριστιανική πίστη της, παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια που υπέστη.

Η Αγία Ευφημία μαρτύρησε σε νεαρή ηλικία και τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως Μεγαλομάρτυς και Πανεύφημος.

Η κύρια εορτή της είναι στις 16 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 11 Ιουλίου τιμάται το θαύμα που αποδίδεται στην Αγία κατά την περίοδο της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου.

Η Αγία Μελιτίνη

Η Αγία Μελιτίνη έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και τιμάται ως μάρτυρας της Εκκλησίας.

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Κατά την παράδοση, παρέμεινε αφοσιωμένη στην πίστη της και οδηγήθηκε στο μαρτύριο επειδή αρνήθηκε να αποκηρύξει τον χριστιανισμό.

Από το όνομά της προέρχονται οι παραλλαγές Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα και Μελίνα.

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Η Αγία Λουντμίλα

Η Αγία Λουντμίλα γεννήθηκε στη Βοημία τον 9ο αιώνα και υπήρξε μία από τις πρώτες ηγετικές μορφές που ασπάστηκαν τον χριστιανισμό στην περιοχή.

Μαζί με τον σύζυγό της, ηγεμόνα Μποριβόι, συνέβαλε στη διάδοση της χριστιανικής πίστης και στην ανέγερση ναών.

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Μετά τον θάνατο του συζύγου της αφιερώθηκε στην Εκκλησία και στη χριστιανική ανατροφή του εγγονού της, Βιατσεσλάβου.

Σύμφωνα με την παράδοση, θανατώθηκε το 921 και αργότερα το λείψανό της μεταφέρθηκε στην Πράγα.

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Παγκόσμια Ημέρα για το Όζον

Στις 16 Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί επίσης η Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του Όζοντος.

Η ημέρα υπενθυμίζει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία της στιβάδας του όζοντος, η οποία περιορίζει την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία που φθάνει στην επιφάνεια της Γης.