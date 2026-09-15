Γιώργος Μαζωνάκης: Έδωσε 20.000 δραχμές σε φαντάρο που δεν είχε χρήματα – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

Μία άγνωστη ιστορία από τη στρατιωτική θητεία του Γιώργου Μαζωνάκη, μαζί με μία σπάνια φωτογραφία του με τη στολή του φαντάρου, μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Τσάτσος.

Μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή και γύρισε τον χρόνο πίσω στις ημέρες που, όπως αναφέρει, οι δυο τους υπηρετούσαν στο Πετροχώρι Ξάνθης.

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«Ένα κομμάτι από τα νιάτα μου φεύγει μαζί σου», έγραψε, περιγράφοντας τον Γιώργο Μαζωνάκη όχι μόνο ως έναν ιδιαίτερα ταλαντούχο καλλιτέχνη, αλλά και ως έναν απλό και γενναιόδωρο άνθρωπο.

Μαζί στο Πετροχώρι Ξάνθης

Σύμφωνα με όσα αφηγείται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, οι δύο άνδρες βρέθηκαν μαζί στο ίδιο στρατόπεδο για περίπου δύο μήνες.

Ο ίδιος υπηρετούσε στο ΚΕΠΙΚ και θυμάται πολλά βράδια κατά τα οποία συζητούσαν για τη ζωή, το τραγούδι και τα όνειρά τους. Όπως γράφει, η αγάπη του Γιώργου Μαζωνάκη για τη μουσική ήταν ήδη εμφανής.

Ο τραγουδιστής, σύμφωνα πάντα με την προσωπική αυτή μαρτυρία, αγαπούσε να τραγουδά και να χαρίζει όμορφες στιγμές στους ανθρώπους γύρω του, ενώ έδειχνε από τότε ότι έκρυβε μέσα του κάτι ξεχωριστό.

Η παλιά φωτογραφία που συνοδεύει την ανάρτηση δείχνει τον Γιώργο Μαζωνάκη με στρατιωτική στολή, σε έναν χώρο του στρατοπέδου στο Πετροχώρι.

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Οι 20.000 δραχμές σε φαντάρο από τα Γιαννιτσά

Η ιστορία που ξεχωρίζει από την ανάρτηση αφορά έναν άλλο φαντάρο, ο οποίος καταγόταν από τα Γιαννιτσά.

Όπως αφηγείται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ένα βράδυ ο νεαρός στρατιώτης ήταν εξοδούχος, αλλά δεν είχε χρήματα για να μετακινηθεί μέχρι την Ξάνθη και να περάσει τη βραδιά του έξω.

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Τότε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο Γιώργος Μαζωνάκης τού έδωσε 20.000 δραχμές, ώστε να πάρει ταξί, να πάει στην πόλη και να διασκεδάσει.

Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος παρουσιάζει το συγκεκριμένο περιστατικό ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του χαρακτήρα του τραγουδιστή και της διάθεσής του να βοηθά τους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του.

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Πρόκειται για προσωπική ανάμνηση του ανθρώπου που έκανε την ανάρτηση και όχι για περιστατικό που μπορεί να επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Η αφήγηση, ωστόσο, έχει ήδη δημοσιευθεί και από το τοπικό μέσο XanthiNea.gr.

«Δεν ήταν μόνο το ταλέντο του»

Για τον παλιό του συμπολεμιστή, η κίνηση αυτή αποκάλυπτε έναν άνθρωπο απλό, δοτικό και με μεγάλη καρδιά.

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Στην ανάρτησή του θυμάται ακόμη μία κοινή τους έξοδο στην Ξάνθη, κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε γνωρίσει και τους γονείς του.

Ήταν μία στιγμή που, όπως αναφέρει, παρέμεινε ζωντανή στη μνήμη του όλα αυτά τα χρόνια. Τότε, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τη μεγάλη πορεία που θα ακολουθούσε στο ελληνικό τραγούδι το νεαρό παιδί που είχαν γνωρίσει ως φαντάρο στο Πετροχώρι.

Μία φωτογραφία γεμάτη αναμνήσεις

Η παλιά φωτογραφία και η προσωπική αφήγηση του Κωνσταντίνου Τσάτσου προστέθηκαν στα πολλά μηνύματα για τον Γιώργο Μαζωνάκη που δημοσιεύθηκαν μετά τον θάνατό του.

Ανάμεσά τους ήταν το συγκινητικό «καλό ταξίδι» του Δήμου Νίκαιας, αλλά και τα μηνύματα των συναδέλφων του που βρέθηκαν στο τελευταίο αντίο.

Για τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, πάντως, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν απλώς ένας γνωστός τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος συνδεδεμένος με τις ημέρες της νιότης του, τις συζητήσεις μέσα στο στρατόπεδο και μία πράξη γενναιοδωρίας που δεν ξέχασε ποτέ.