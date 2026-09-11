Influencer τα έβαλε με όσους δουλεύουν 9-5: «Πολύ κουραστικά τα 20 βίντεο την ημέρα»

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok η influencer Eva Petridou, στο οποίο αναφέρθηκε απαξιωτικά σε όσους εργάζονται με ωράριο 9-5, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η καθημερινή δημιουργία περιεχομένου είναι ιδιαίτερα κουραστική.

Στο βίντεο, το οποίο στη συνέχεια κατέβασε, η influencer ανέφερε:

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«Ξέρεις πόσο κουραστικό είναι να κάνεις 20 βίντεο την ημέρα; Πηγαίνετε στην 9-5 δουλειά σας και αφήστε μας ήσυχους».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε κύμα αρνητικών σχολίων, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι υποτιμά την καθημερινότητα και τις δυσκολίες των εργαζομένων.

Η συγγνώμη μετά τις αντιδράσεις

Μετά τη διάσταση που πήρε το θέμα, η Eva Petridou επανήλθε με νέο βίντεο και ζήτησε συγγνώμη από όσους εργάζονται με ωράριο 9-5 ή ακόμη περισσότερες ώρες.

Αναγνώρισε ότι εκφράστηκε λανθασμένα και ότι δεν έπρεπε να θίξει το συγκεκριμένο ζήτημα με αυτόν τον τρόπο. Εξήγησε ακόμη ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσαν για την ίδια έναν τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας, καθώς ανέκαθεν ήταν εσωστρεφής.

Η influencer υποστήριξε ότι πρόθεσή της δεν ήταν να επιτεθεί ή να προσβάλει τους εργαζομένους. Παραδέχθηκε, ωστόσο, πως το γεγονός ότι δεν είχε αυτήν την πρόθεση δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ακούστηκαν τα λόγια της ούτε τα συναισθήματα που προκάλεσαν.

«Έχω εργαστεί και εγώ 9-5»

Σε δεύτερο συμπληρωματικό βίντεο, η Eva Petridou προσπάθησε να εξηγήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο έκανε την αρχική δήλωση.

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Όπως ανέφερε, είχε επηρεαστεί από σχόλια που επέκριναν μια κοπέλα επειδή εμφανιζόταν με το ίδιο ρούχο σε πολλά βίντεό της. Υποστήριξε ότι η αναφορά της στις δουλειές 9-5 δεν είχε υποτιμητική πρόθεση, προσθέτοντας ότι και η ίδια έχει εργαστεί στο παρελθόν με αντίστοιχο ωράριο.

Η συγγνώμη της δεν εμπόδισε το αρχικό απόσπασμα να συνεχίσει να κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας εκ νέου τη συζήτηση γύρω από το επάγγελμα των influencers και τη σχέση τους με την καθημερινότητα των εργαζομένων.

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